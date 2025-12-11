Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

El Belén Artesanal de Valga llega al Hospital Clínico de Santiago

La asociación organizadora montó dos réplicas en el recibidor del centro sanitario y en el área de Pediatría

Sandra Rey
11/12/2025 13:26
Miembros de Amigos do Belén con personal del centro sanitario
Miembros de Amigos do Belén con personal del centro sanitario
Cedida
El Belén Artesanal de Valga no solo lleva la Navidad a la localidad, sino que también al Hospital Clínico de Santiago, en el que, desde este miércoles, pueden verse dos pequeñas réplicas del Nacimiento: una en el "hall" principal del centro sanitario y, otra, en la planta de Pediatría. 

Miembros de la asociación Amigos do Belén trabajaron en ambas estructuras, con las que quieren felicitar las fiestas y transmitir fuerza a todos los pacientes, especialmente a los más pequeños. Es el segundo año consecutivo que el colectivo colabora con la Obra Social Pediatría y con el hospital compostelano para adornar el recinto sanitario durante la Navidad.

El belén principal, el del recibidor, tiene unas dimensiones de cuatro metros de largo por 1,32 de ancho. Además de pesebre, donde María y José acompañan al niño Jesús y son visitados por los Reyes Magos, también aparece representado el propio hospital, en el que el personal sanitario pasa consulta y realiza intervenciones. Tampoco faltan otra de las señales de identidade del Belén de Valga, como son los personajes famosos, con Lina Morgan y Carmen Sevilla compartiendo confidencias en un banco.

La réplica en el recibidor
La réplica en el recibidor
Cedida

En la planta de Pediatría puede verse un montaje de dos metros de largo por 0,80 de ancho más orientada a los más pequeños. En un paisaje nevado, el niño Jesús se rodea de personajes infantiles como Pepa Pig, Doraemon, Pocoyó y Bluey, así como de algunas de las estrellas de la Selección Española de Fútbol, entre otras figuras.

Belén en el área de pediatría
Belén en el área de pediatría
Cedida

El director de Humanización y Atención á Cidadanía do CHUS, Juan González Lorenzo, se allegó a agradecer a los miembros de Amigos de Belén, encabezados por su presidenta, Mari Carmen Castiñeiras, "que estean presentes por segundo ano no noso hospital. Para nós é unha ledicia contar coa colaboración cidadá e, especialmente, con iniciativas coma esta, que o pasado ano tivo unha repercusión tremenda entre o personal e tamén entre os pacientes".

