Ulla - Umia
Cuntis celebra los 100 años de la vecina María Luisa Carmen González
El alcalde, Manuel Campos, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Loureiro, le hicieron entrega de un ramo de flores
El Concello de Cuntis celebró ayer el 100 aniversario de la vecina María Luisa Carmen González. El alcalde, Manuel Campos, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Loureiro, acudieron ayer a su vivienda en el lugar de Sebil para hacerle entrega de un ramo de flores en muestra de cariño y reconocimiento por su larga trayectoria vital