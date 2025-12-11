Cuntis celebra los 100 años de la vecina María Luisa Carmen González

Familiares y miembros de la corporación municipal junto a la anciana Cedida

El Concello de Cuntis celebró ayer el 100 aniversario de la vecina María Luisa Carmen González. El alcalde, Manuel Campos, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Loureiro, acudieron ayer a su vivienda en el lugar de Sebil para hacerle entrega de un ramo de flores en muestra de cariño y reconocimiento por su larga trayectoria vital