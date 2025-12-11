Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Cuntis celebra los 100 años de la vecina María Luisa Carmen González

El alcalde, Manuel Campos, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Loureiro, le hicieron entrega de un ramo de flores

Sandra Rey
11/12/2025 17:03
Familiares y miembros de la corporación municipal junto a la anciana
Familiares y miembros de la corporación municipal junto a la anciana
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Concello de Cuntis celebró ayer el 100 aniversario de la vecina María Luisa Carmen González. El alcalde, Manuel Campos, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Loureiro, acudieron ayer a su vivienda en el lugar de Sebil para hacerle entrega de un ramo de flores en muestra de cariño y reconocimiento por su larga trayectoria vital

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro

El gobierno de Vilagarcía cree que la Xunta “bota balóns fora” en sus competencias sobre la carretera Rosalía de Castro
Olalla Bouza
El alcalde, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un Pleno

Tensión en Vilagarcía por una reunión: El CSIF acusa a Varela de echar a su delegado y el gobierno dice que no la había solicitado
Olalla Bouza
Octavio González, portavoz del BNG, en el último Pleno

El BNG señala que el Concello cierra el año con desequilibrio económico y rebaja de servicios
C. Hierro
Ana García, Álex Millet, María Sampedro y Ana Barreiro presentaron el cartel del espectáculo que tendrá lugar el 1 de febrero de 2026 en el auditorio de Ribeira

La Orquestra Sons de Aguiño ofrecerá un concierto de "grandes iconas" del colectivo lgtbi+ el 1 de febrero en el auditorio de Ribeira
Chechu López