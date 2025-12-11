El Concello de Valga organiza las Xornadas Creativas de Nadal para favorecer la conciliación

Imagen de archivo de niños pequeños Mónica Ferreirós

El Concello de Valga ofrece a las familias del municipio un nuevo servicio de conciliación para las próximas vacaciones escolares: las Xornadas Creativas de Nadal, una propuesta en la que niñas y niños de entre tres y 16 años podrán divertirse, desarrollar su faceta artística y vivir la magia propia de estas fechas a través de actividades lúdicas y educativas.

El programa se desarrollará en el auditorio municipal entre los días 22 y 31 de diciembre (a excepción del Día de Navidad) y también el 2 de enero, en horario de 10 a 14 horas. Cada jornada contará con un máximo de 30 plazas que se cubrirán por orden de inscripción, salvo las derivadas por el departamento de Servicios Sociales, que tendrán prioridad.

El precio es de cinco euros por jornada para los participantes empadronados en Valga y de 7,5 euros para los no empadronados. Asimismo, se establecen bonificaciones para casos concretos como: familias en situación de vulnerabilidad, acogedoras de menores con medidas administrativas de tutela, numerosas, monoparentales, con dos o más hijos inscritos y para participantes con discapacidad igual o superior al 33%.

Para formalizar la inscripción es necesario cubrir el formulario disponible en la página web del Concello y presentarlo en el registro municipal junto al justificante de pago. Este debe efectuarse en la cuenta de Abanca ES78 2080 5110 7031 1000 0699 indicando como concepto "Xornadas Nadal" y el nombre y apellidos de la persona o personas incritas. Aquellas familias que tengan derecho a bonificación pueden consultar el precio a abonar en las oficinas del Ayuntamiento.