Suscribete
Ulla - Umia

El CEIP San Clemente inaugura su nuevo estudio ‘Radio Clementina’

También, el centro educativo presentará su nuevo proyecto ‘A túa radio na túa escola’

Sandra Rey
11/12/2025 17:55
El CEIP San Clemente de Caldas
Exterior del centro educativo
Mónica Ferreirós
El CEIP San Clemente de Caldas de Reis inaugura este viernes, a las 12 horas, su nuevo estudio ‘Radio Clementina’ y su proyecto escolar ‘A túa radio na túa escola’. El espacio cuenta con espacio para cuatro locutores, paneles insonorizados, “pecera” de cristal aislante y control de sonido. La mesa de mezclas de dicho control permite que, al mismo tiempo que los escolares emiten sus programa en directo para todo el centro, estos se graben para poder subirlos a las redes sociales en formato pódcast una vez terminados. 

Así, el estudio será inaugurado en un acto en el centro en el que intervendrán el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, el concejal de Cultura, Manuel Fariña, así como diversos periodistas de varios medios.

En cuanto al proyecto ‘A túa radio na rúa escola’, los escolares informarán sobre contenido de arte, cultura, geografía, historia... a sus compañeros y compañeras. De esta forma, hacen uso de una herramienta atractiva y novedosa para ello.

Además, las primeras pruebas ya realizadas para comprobar el nuevo sistema de radio fueron acogidas con mucho entusiasmo por el resto del alumnado y profesorado del centro, en las cuales se abordaron temáticas como la violencia de género; la conexión intergeneracional entre los abuelos y nietos; pintores universales y obras más importantes; las tradiciones gallegas; conmemoraciones anuales importantes y reportajes culturales como el programa erasmus+ en el que participó el centro.

