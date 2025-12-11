El BNG de Valga denuncia que el alcalde se lucrase de su presidencia en la Mesa de Contratación municipal

Imagen de archivo de miembro del BNG valgués Cedida

El BNG de Valga denuncia que el alcalde, José María Bello Maneira, estuviese años lucrándose de su puesto como presidente de la Mesa de Contratación cuando, en teoría, no podría ocupar dicho cargo, con el cual se ha beneficiado de hasta 6.615 euros en la actual legislatura, según revelan.

Los nacionalistas exponen que este órgano del Concello “corresponde á alcaldía, polo que todos estes anos, o alcalde estívose designado a si mesmo como presidente das mesas”. Así, califican este hecho como “unha anomalía legal” que contradice la Ley de Contratos del Sector Público.

También, señalan que la misma legislación establece que los cargos electos (primer edil y concejales) no deben superar más de un tercio de los miembros, revelando que el Concello de Valga –además de contar con Bello Maneiro como presidente– tenía como vocales a la concejala de Educación, al secretario y al interventor; y como secretario a un funcionario municipal. “Isto supón que dous dos cinco membros da mesa son cargos electos, o que incumpre o disposto no artigo 7”. Ahora, desde el BNG destacan que, tras su denuncia pública, se han modificado la Mesa, consiguiendo la renuncia del alcalde al puesto.