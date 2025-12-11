Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

El BNG de Valga denuncia que el alcalde se lucrase de su presidencia en la Mesa de Contratación municipal

Los nacionalistas señalan que, según la ley, el regidor no debería ocupar dicho puesto y, además, que en la actual legislatura se ha beneficiado de hasta 6.615 euros

Sandra Rey
11/12/2025 18:45
El BNG de Valga llevará a Pleno la propuesta de nuevos aparcamientos en una parcela municipal
Imagen de archivo de miembro del BNG valgués
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El BNG de Valga denuncia que el alcalde, José María Bello Maneira, estuviese años lucrándose de su puesto como presidente de la Mesa de Contratación cuando, en teoría, no podría ocupar dicho cargo, con el cual se ha beneficiado de hasta 6.615 euros en la actual legislatura, según revelan.

Los nacionalistas exponen que este órgano del Concello “corresponde á alcaldía, polo que todos estes anos, o alcalde estívose designado a si mesmo como presidente das mesas”. Así, califican este hecho como “unha anomalía legal” que contradice la Ley de Contratos del Sector Público.

También, señalan que la misma legislación establece que los cargos electos (primer edil y concejales) no deben superar más de un tercio de los miembros, revelando que el Concello de Valga –además de contar con Bello Maneiro como presidente– tenía como vocales a la concejala de Educación, al secretario y al interventor; y como secretario a un funcionario municipal. “Isto supón que dous dos cinco membros da mesa son cargos electos, o que incumpre o disposto no artigo 7”. Ahora, desde el BNG destacan que, tras su denuncia pública, se han modificado la Mesa, consiguiendo la renuncia del alcalde al puesto.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Carla Sesar, Raúl Bouzas y Javi Otero, con la selección española en Kosovo

Carla Sesar, Javi Otero y Raúl Bouzas, en el Europeo Sub 21 de Kosovo
Redacción
El alcalde, Alberto Varela, con Anan Abdalah en la presentación del evento

Activismo, poesía, música y periodismo unen sus voces contra el genocidio de Gaza
Redacción
Sustancias, materiales y dinero intervenido en los registros practicados

Desmantelan un punto de venta de droga en Vilanova que la distribuía a narcopisos de Vilagarcía
b. y. o salnés
La entrega de diplomas tuvo lugar en el salón noble del Concello

La formación de mecanizado financiada por el Concello finaliza con cinco contrataciones
Fátima Frieiro