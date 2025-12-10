La exposición 'A tres mans' regresa al auditorio de Valga con obras de Ángeles Garrido, Pepe Potel y Ana González

Las obras de Ángeles Garrido Cedida

Uno de los clásicos de la Navidad en Valga, en lo referido al ámbito cultural, es la exposición 'A tres mans', que un año más repite en el auditorio municipal con obras de Ángeles Garrido, Ana María González e el fallecido Pepe Potel. La muestra se podrá ver durante todo el mes de diciembre y reúne un total de 16 obras con distintos soportes y variedad de temáticas.

Ángeles Garrido aporta cuatro pinturas. La principal refleja un niño con la cabeza cubierta por una palestina "en sinal de loito, á vez, coma homenaxe a todos os nenos e persoas que están a sufrir ese horror" da guerra en Gaza. Por su parte, las otras tres comparten la temática de la naturaleza.

Por otro lado, Ana María González expone dos obras a lápiz, una de ellas premiada en el certamen de artes plásticas Novos Valores, en el que consiguió el primer premio en el año 2013.

Dibujos a lápiz de Ana María González Cedida

Finalmente, la familia de Pepe Potel seleccionó para esta muestra una serie de obras -algunas de ellas inéditas- que tienen como elemento común y central las embarcaciones tradicionales gallegas.