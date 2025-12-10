Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

La exposición 'A tres mans' regresa al auditorio de Valga con obras de Ángeles Garrido, Pepe Potel y Ana González

La muestra se podrá ver durante todo el mes de diciembre

Sandra Rey
10/12/2025 12:46
Las obras de Ángeles Garrido
Las obras de Ángeles Garrido
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Uno de los clásicos de la Navidad en Valga, en lo referido al ámbito cultural, es la exposición 'A tres mans', que un año más repite en el auditorio municipal con obras de Ángeles Garrido, Ana María González e el fallecido Pepe Potel. La muestra se podrá ver durante todo el mes de diciembre y reúne un total de 16 obras con distintos soportes y variedad de temáticas.

Ángeles Garrido aporta cuatro pinturas. La principal refleja un niño con la cabeza cubierta por una palestina "en sinal de loito, á vez, coma homenaxe a todos os nenos e persoas que están a sufrir ese horror" da guerra en Gaza. Por su parte, las otras tres comparten la temática de la naturaleza.

Por otro lado, Ana María González expone dos obras a lápiz, una de ellas premiada en el certamen de artes plásticas Novos Valores, en el que consiguió el primer premio en el año 2013.

Dibujos a lápiz de Ana María González
Dibujos a lápiz de Ana María González
Cedida

Finalmente, la familia de Pepe Potel seleccionó para esta muestra una serie de obras -algunas de ellas inéditas- que tienen como elemento común y central las embarcaciones tradicionales gallegas.

Piezas de Pepe Potel
Piezas de Pepe Potel
Cedida
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo del centro de saúde de O Grove

EU critica que un médico atiende en el centro de salud sin estar en activo y el Sergas lo desmiente
C. Hierro
Jéssica Bouzas se prepara para una nueva temporada en la élite mundial del tenis

Jéssica Bouzas comenzará la temporada en Australia con la United Cup
Gonzalo Sánchez
Imagen del showcooking programado dentro de la Festa da Centola

Emgrobes cifra en un 75% la ocupación media en los hoteles durante el puente
C. Hierro
Asamblea de la conserva de la CIG

La CIG también anuncia movilizaciones por el convenio de la conserva si no hay acuerdos
Olalla Bouza