Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

El Concello de Catoira busca de manera urgente personal para conducir el camión de RSU y vehículos municipales

El plazo de solicitudes estará abierto hasta el viernes 12 de diciembre

Sandra Rey
10/12/2025 18:11
Imagen de archivo de un camión de la basura
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Concello de Catoira busca de manera urgente personal para conducir el camión de residuos sólidos urbanos (RSU) y los vehículos municipales. El gobierno vikingo caba de publicar un anuncio para ofertar el puesto, a jornada completa, con una retribución mensual de 1.654 euros y un contrato temporal que se podrá prolongar. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el viernes 12.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Javier Tourís y Paula Bouzós visitaron esta entidad asociativa

La Diputación compromete ayudas para apoyar al voluntariado de O Castro en Baión
Redacción
Minso Vidal durante el partido ante el Umia

Un Portonovo en su mejor momento se enfrenta al líder
Redacción
Agustín Reguera y Carlos Viéitez visitaron hoy la instalación

El pabellón de Xil se moderniza con placas solares y aerotermia
Beni Yáñez
Un momento de la visita a la obra de A Telleira

El Concello prevé que las obras de rehabilitación integral de A Telleira finalicen en febrero
C. Hierro