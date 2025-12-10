El Concello de Catoira busca de manera urgente personal para conducir el camión de RSU y vehículos municipales

Imagen de archivo de un camión de la basura

El Concello de Catoira busca de manera urgente personal para conducir el camión de residuos sólidos urbanos (RSU) y los vehículos municipales. El gobierno vikingo caba de publicar un anuncio para ofertar el puesto, a jornada completa, con una retribución mensual de 1.654 euros y un contrato temporal que se podrá prolongar. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el viernes 12.