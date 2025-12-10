Ulla - Umia
El Concello de Catoira busca de manera urgente personal para conducir el camión de RSU y vehículos municipales
El plazo de solicitudes estará abierto hasta el viernes 12 de diciembre
El Concello de Catoira busca de manera urgente personal para conducir el camión de residuos sólidos urbanos (RSU) y los vehículos municipales. El gobierno vikingo caba de publicar un anuncio para ofertar el puesto, a jornada completa, con una retribución mensual de 1.654 euros y un contrato temporal que se podrá prolongar. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el viernes 12.