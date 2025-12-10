Catoira sufre un nuevo robo de alumbrado público: hasta 400 metros en la parroquia de Abalo

Imagen del último cable robado Cedida

El Concello de Catoira descubrió este martes el cuarto episodio de robo de cable en el alumbrado público desde mediados de septiembre. En esta ocasión han sido hasta 400 metros en la aldea de O Freixeiro, en Abalo, en la parroquia que ya había sufrido esta actuación por parte de los ladrones en el mes de octubre.

El alcalde, Xoán Castaño, manifiesta su desesperación ante la situación, que obliga al gobierno local a afrontar reparaciones muy costosas para que las calles de la villa no queden sin luz. "É unha auténtica sangría económica", advierte, por lo que insiste en la necesidad de que la Subdelegación incremente la vigilancia y acelere las investigaciones para evitar que se produzcan más hurtos.

Anteriores extracciones

Desde la administración local recuerdan que la primera sustracción se produjo en septiembre en el lugar do Cruceiro de Arón, antes de llegar a Coaxe, donde los ladrones retiraron 200 metros de cable de los tubos de alumbrado público. Posteriormente, a principios de octubre, la situación se repitió en el lugar de Freixeiro, donde los autores retiraron otro tramo de 200 metros lineales de cable. El tercer caso afectó desde el parque empresarial hasta la avenida de los Muiño de Vento, donde no solo robaron cable, sino que dañaron parte de la infraestructura eléctrica, dejando sin luz un tramo de cerca de tres kilómetros de carretera.

Así, Castaño anuncia la presentación de una nueva denuncia en la Guardia Civil por el último suceso ocurrido, destacando que de continuar los robos con esta periodicidad, será muy difícil de afrontar la reparación del alumbrado público. "Agardemos que a situación pare, pero reparacións desta magnitude son un gatos que no está contemplado no orzamento. Ter que repoñer todo o alumeado é unha sobrecarga que, a este ritmo, vai comer unha boa parte do orzamento, moitos miles de euros, que precisamos para outras actuacións", advierte.

El alcalde subraya que la Guardia Civil alertó que en estos momentos el robo de cobre -al que ya se le llama "ouro vermello", está a aumentar en las zonas rurales. "O prezo deste metal está a subir, alcanzando máximos históricos e alentando mercados ilícitos e, polo que se ve, nós non nos libramos", reconoce Castaño.

Por este motivo, el regidor insta a la Subdelegación del Gobierno a realizar operaciones que frenen esta situación, solicitando más presencia de cuerpos de seguridad. Por su parte, el Concello ha iniciado la tramitación para instalar cámaras de videovigilancia con las que poder identificar a los autores de dichos actos.