Caldas bate récord de turismo con más de 15.000 visitantes

Oficina de Turismo de A Prazuela Cedida

Caldas de Reis bate nuevo récord de turismo con más de 15.000 consultas de visitantes en las nuevas oficinas de A Prazuela. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, se mostró muy satisfecho por la buena acogida de las instalaciones permanentes estrenadas este verano, más modernas y visibles en su nueva localización, subrayando que el personal atendió a un 50% más de turistas que el año pasado, cuando se batió la cifra de las 10.000 personas.

“O incremento das visitas é extraordinario, o que amosa que as novas instalacións turísticas municipais eran unha necesidade para mellorar a atención a toda a xente chega á nosa vila”, salienta Fariña.

Según el responsable de Turismo, la nueva localización de la oficina al paso del Camino de Santiago, y el hecho de estar en un inmueble con casi 20 metros de fachadas, perfectamente rotulado e identificable, son características que suman “un punto a favor” para atraer visitantes y facilitarles su estancia con una mejor experiencia y atención.

La estadísticas muestran que las 10.000 visitas registradas en 2024 entre julio y noviembre pasaron a se 15.051 entre el 10 de julio y el 6 de septiembre de este año. Por meses, el crecimiento más destacado fue el de julio, con un incremento del 140%.

Los datos de 2025 son extraordinario también en el mes central del verano, con 3.164 visitas; en septiembre, con un incremento del 60%; octubre, cuando se duplicaron las cifras; y noviembre, con más de un 75% de subida.

Según Fariña, las visitas a la oficina para pedir información sobre el municipio son una muestra muy significativa del turismo general y de la totalidad de la gente que pasa e hace noche, ya que en cada consulta el personal municipal realiza una encuestra breve. Así, las respuestas revelan que el Camino es, de lejos, la principal motivación para la visita, siendo también el termalismo otro gran atractivo de la localidad.