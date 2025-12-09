Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Valga incorporará una nueva senda en la vía de servicio anexa a la pista autonómica PO-548

El proyecto, que se prevé que se apruebe en 2026, contará con una inversión de 176.000 euros e incluirá el pago de las expropiaciones necesarias

Sandra Rey
09/12/2025 17:32
Imagen de archivo de un tramo de la carretera
Imagen de archivo de un tramo de la carretera
El Concello de Valga incorporará una nueva senda en la vía de servicio anexa a la carretera autonómica PO-548, una actuación con la que se prevé mejorar la movilidad y la seguridad viaria de la zona. Así lo anunció ayer el Consello de la Xunta de Galicia, exponiendo que el proyecto contará con una inversión de 176.000 euros e incluirá el pago de las expropiaciones necesarias.

La previsión es poder aprobar el proyecto en el primer trimestre de 2026, para a continuación acometer la redacción de la actuación y licitar la ejecución de las obras.

En cuanto a la intervención, tendrá una longitud aproximada de 120 metros y contempla una redistribución de las secciones para habilitar itinerarios seguros. El proyecto pretende la mejora de los anchos de la vía de servicio, la ejecución de una zona peonil y de un camino de acceso a los terrenos que no interfiera con el camino auxiliar ni la senda. Todo esto con la finalidad de conseguir una optimización en la seguridad peatonal y evitar conflicto con la circulación de los vehículos.

También se harán actuaciones en el drenaje de la vía de servicio, ya que se prevé la modificación de la red existente de pluviales mediante la incorporación de nuevos elementos.

