Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

La biblioteca de Cordeiro, en Valga, cuenta con nuevos equipos informáticos y audiovisuales

Sandra Rey
09/12/2025 17:34
Parte de los nuevos dispositivos
Parte de los nuevos dispositivos
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La biblioteca municipal de Cordeiro, en Valga, incorpora nuevos equipos informáticos y audiovisuales con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece a los lectores y usuarios, así como modernizar y adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales y a las acciones que desarrolla el centro, que abarcan desde el préstamo de obras, zonas de lectura y estudio, y consultas técnicas. La adquisición por parte del Concello de los nuevos dispositivos –suministrados por la empresa Herbecon Systmen S.L.– supuso una inversión de 26.589,75 euros.

Así, tanto la zona de lectura y préstamos como el área de estudio se han dotado de los dispositivos informáticos necesarios para contribuir a facilitar el servicio de consulta por parte de los usuarios y, al mismo tiempo, permita un adecuado control interno.

Por otro lado, y debido al creciente número de actividades de fomento de la lectura que precisan de un soporte audiovisual, se han instalado los aparatos precisos para su correcto desarrollo.

De esta manera, los nuevos equipos informáticos incluyen: once torres de ordenador, nueve pantallas, teclados y ratones. También se adquirieron dos ordenadores portátiles, dos altavoces, cuatro lectores de códigos de barras y dos pantallas proyectoras. Por último, se instalaron sistemas de alimentación ininterrumpida y un mini servidor.

La adquisición de todos estos dispositivos fue cofinanciada entre el Concello y la Xunta de Galicia, a través de una orden de ayudas de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para equipamiento y mejora de instalaciones y locales empleados para actividades culturales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Visita a una de las vías en la que se acometerán trabajos

Catoira inicia los asfaltados de las pistas de As Penas, Fabeira, Corredoira y O Paso
Sandra Rey
Imagen de archivo de un tramo de la carretera

Valga incorporará una nueva senda en la vía de servicio anexa a la pista autonómica PO-548
Sandra Rey
Imagen de una edición anterior de la iniciativa

Caldas pone en marcha una nueva edición de su campaña solidaria ‘Únete e Comparte’
Sandra Rey
Imagen de archivo de la cofradía de O Grove

La Cofradía de O Grove recibe una ayuda de 138.000 euros para la mejora de equipamientos e infraestructuras
C. Hierro