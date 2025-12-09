La biblioteca de Cordeiro, en Valga, cuenta con nuevos equipos informáticos y audiovisuales

Parte de los nuevos dispositivos cedida

La biblioteca municipal de Cordeiro, en Valga, incorpora nuevos equipos informáticos y audiovisuales con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece a los lectores y usuarios, así como modernizar y adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales y a las acciones que desarrolla el centro, que abarcan desde el préstamo de obras, zonas de lectura y estudio, y consultas técnicas. La adquisición por parte del Concello de los nuevos dispositivos –suministrados por la empresa Herbecon Systmen S.L.– supuso una inversión de 26.589,75 euros.

Así, tanto la zona de lectura y préstamos como el área de estudio se han dotado de los dispositivos informáticos necesarios para contribuir a facilitar el servicio de consulta por parte de los usuarios y, al mismo tiempo, permita un adecuado control interno.

Por otro lado, y debido al creciente número de actividades de fomento de la lectura que precisan de un soporte audiovisual, se han instalado los aparatos precisos para su correcto desarrollo.

De esta manera, los nuevos equipos informáticos incluyen: once torres de ordenador, nueve pantallas, teclados y ratones. También se adquirieron dos ordenadores portátiles, dos altavoces, cuatro lectores de códigos de barras y dos pantallas proyectoras. Por último, se instalaron sistemas de alimentación ininterrumpida y un mini servidor.

La adquisición de todos estos dispositivos fue cofinanciada entre el Concello y la Xunta de Galicia, a través de una orden de ayudas de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para equipamiento y mejora de instalaciones y locales empleados para actividades culturales.