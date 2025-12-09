Mi cuenta

Ulla - Umia

La asociación Carracedo Fala recoge más de 1.000 firmas para exigir dos pasos de peatones en la N-550

La entidad solicita que se ubique uno en el lugar do Cruceiro y otro en Casalderrique

Sandra Rey
09/12/2025 14:33
Cruce de la N-550 a su paso por el lugar do Cruceiro
Cedida
La asociación caldense Carracedo Fala ha conseguido recoger más de 1.000 firmas para exigir al Ministerio de Transportes la ejecución de dos pasos de peatones seguros en la confluencia del camino de Santiago con la N-550, a su paso por esta parroquia. El colectivo ya ha presentado los apoyos en el registro del Concello y anuncian que defenderán la petición ante el Pleno de este mes de diciembre. 

Según exponen desde la entidad, las firmas son tanto de vecinos de la parroquia de Carracedo como de los numerosos peregrinos "que se ven na obriga de cruzar ás bravas a estrada pola ausencia de pasos de peóns".

"Nos dous quilómetros de estrada que percorren a parroquia só hai un paso de peóns no lugar de Gorgullón. É claramente insuficiente porque non só corta Carracedo en dous, senón que ademais non soluciona o feito de que os peregrinos conten cun paso seguro cando percorren o Camiño", señalan desde la directiva. 

En concreto, solicitan un paso de peatones en lugar do Cruceiro, a la altura del kilómetro 93, y otro en el lugar de Casalderrique, a la altura del kilómetro 92. "Nos dous hai visibilidade máis que suficiente para poder habilitar estes pasos. En todo caso non nos corresponde a nós artellar as decisións técnicas, pero si consideramos que é un asunto de vida ou morte porque as escenas que se viven cada día neses puntos son moi perigosas e poden acabar en fatalidade", explican desde el colectivo.

Así, la asociación espera contar con el apoyo de todos los grupo de la corporación municipal en su petición. "Está claro que é un asunto de seguridade cidadá e que transcende as ideoloxías ou posicionamentos políticos. O que está en xogo aquí é a seguridade da veciñanza de Carracedo e tamén dos milleiros de peregríns que percorren cada día o Camiño Portugués. Cremos que é algo de sentido común", concluyen.

