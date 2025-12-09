Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Catoira inicia los asfaltados de las pistas de As Penas, Fabeira, Corredoira y O Paso

La ampliación de una curva en el lugar de Gondar se demorará debido a la petición de Patrimonio de un proyecto de sondaje arqueológica

Sandra Rey
09/12/2025 17:45
Visita a una de las vías en la que se acometerán trabajos
Visita a una de las vías en la que se acometerán trabajos
Cedida
El Concello de Catoira inicia los trabajos de asfaltado en las pistas de As Penas, Fabeira, Corredoira y O Paso, una actuación que forma parte de su Plan de Asfaltados de carreteras municipales. Según explica el alcalde, Xoán Castaño, a lo largo de las próximas semanas, en función de la climatología, se irán realizando los trabajos de manera coordinada. 

Desde el Concello apuntan que dichas vías han sido escogidas después de analizar la situación general de la red municipal, priorizándolas por el mal estado de la plataforma de rodadura, ya que algunas están sometidas a un gran uso por estar en zonas con varias viviendas y, además, teniendo en cuenta la subvención de Agader, que exige que las pistas deben dar acceso a un mínimo de dos parcelas de uso agrícola en activo.

Asimismo, dentro de esta nueva fase del plan está prevista la ampliación de una curva en el lugar de Gondar, que sufrirá una pequeña demora ya que el gobierno municipal -por instancia de Patrimonio- deberá redactar un proyecto de sondaje arqueológica por la proximidad del Castro de Folgar.

En cuanto a las vías en zonas residenciales, las actuaciones consistirán en la pavimentación de la calzada mediante una capa de aglomerado y en la limpieza de las cunetas para mejorar el drenaje del agua de la lluvia.

Desde el Concello señalan que la pista que requerirá más trabajo será la de Gondar, en la zona norte del municipio, que conecta el núcleo de las casas con el cruce de la PO-548 y Baiuca. La principal mejora -además de aglomerar una superficie de 120 metros cuadrados- será la eliminación del estrechamiento que hay en la curva situada a unos 170 metros de la intersección. Ahora mismo el ancho del camino en ese punto tiene apenas dos metros.

En esta línea, Castaño subraya que el Ayuntamiento ha conseguido los terrenos necesarios para la ampliación de la sección, por lo que será posible hacer un allanamiento del terreno lateral y formar un nuevo enlace hasta igualar el ancho que tiene la carretera hasta este punto. 

El proyecto de pavimentación y ampliación de las pistas de Corredoira, O Paso y Gondar cuenta con un presupuesto de más de 21.500 euros y será financiado con fondos del Plan +Provincia, mientras que As Penas y Fabeira están financiadas con fondos de Agader por un valor de 48.506 euros.

