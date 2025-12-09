Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Caldas pone en marcha una nueva edición de su campaña solidaria ‘Únete e Comparte’

La iniciativa está activa desde principios de mes y permanecerá operativa hasta el jueves 18 de diciembre

Sandra Rey
09/12/2025 17:26
Imagen de una edición anterior de la iniciativa
Imagen de una edición anterior de la iniciativa
Cedida
Un año más, el Concello de Caldas, a través de la concejalía de Benestar Social y Maiores, pone en marcha una nueva edición de su campaña solidaria ‘Únete y Comparte’.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo reunir el mayor número posible de alimentos y productos de primera necesidad, para ser posteriormente repartirlos entre las familias y las personas del municipio que se encuentram en situación de riesgo de exclusión y que apenas cuentan con medios económicos.

Esta campaña, que empezó a desarrollarse en el municipio desde hace más de una década, convierte en protagonistas a los vecinos y vecinas, que son los encargados de realizar las donaciones.

La iniciativa está activa desde principios de mes y permanecerá operativa hasta el jueves 18 de diciembre. Las personas interesadas en participar podrán hacer entrega de los alimentos en diferentes puntos de recogida, entre los que se encuentran los centros educativos de Caldas, el Colegio Rural Agrupado, el nuevo Fogar do Maior, la escuela infantil, Trebellos, el centro ocupacional do Saiar, la escuela de música, la Casa Consistorial, la biblioteca municipal, el mercado de abastos y la iglesia parroquial de San Andrés.

