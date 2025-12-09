Aparecen manchas de gasoil en varios puntos del municipio de Catoira

Imagen de archivo de una mancha de gasoil EC

Este martes el municipio de Catoira amaneció con varias manchas de gasoil ubicadas en el entorno de las rotondas del centro de salud, la Casas Consistorial y la Estación de Servicio Repsol, cuya origen, según comentan fuentes de Protección Civil, es desconocida.

Los agentes de seguridad apuntaron que el vertido se prolongaba hasta la parroquia vilagarciana de Bamio y que tras el aviso del Concello, a las 11 horas, se desplazaron hasta los lugares de las manchas para efectuar labores de limpieza de las mismas.

Posteriormente, operarios de Conservación de Carreteras se acercaron hasta el municipio para concluir los trabajos de acondicionamiento.