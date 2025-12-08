Pontecesures celebra las fiestas en honor a Santa Lucía de Infesta los días 12 y 13 de diciembre

Casa do Concello de Pontecesures Cedida

El Concello de Pontecesures celebra los días 12 y 13 de diciembre las fiestas en honor a Santa Lucía de Infesta, la última conmemoración patronal del año en el municipio y que, junto a la Navidad, cerrarán los festejos del 2025.

La actividad empezará ya el viernes por la mañana con el gran disparo de fuegos anunciando las fiestas. Posteriormente, y ya por la noche, se celebrará una gran verbena con las orquestas Los Satélites y La Banda de Ayer. La fiesta concluirá con chocolate con rosca gratis para los valientes que consigan aguantar hasta la madrugada del día siguiente.

El sábado 13, la jornada comenzará con pasacalles a cargo de la Banda Unión Musical de Meaño, acompañada de la agrupación Cabezudos. Más tarde, a las 13 horas, será la misa solemne cantada por la Coral Polifónica de Pontecesures y, al terminar, será la Poxa dos Ramos en el campo de fiestas y el concierto de la banda de Meaño. Por la tarde, a partir de las 16:30 horas, tendrá lugar una gran fiesta infantil con colchonetas hinchables, toro mecánico y más, concluyendo así la celebración.

Durante ambos días se habilitará una carpa climatizada para garantizar el confort de los asistentes.