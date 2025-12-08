Las ilustraciones de ‘O territorio de Valga en época romana’ dan forma al Mercado dos Mouros

La ilustración hecha por José Ramón Almeida Concello de Valga

El libro ‘O territorio de Valga en época romana’ del pontevedrés Diego Piay Augusto ha conseguido dar forma al Mercado dos Mouros, gracias a las ilustraciones realizadas por José Ramón Almeida. Esta obra que pone en valor el patrimonio local, fue presentada en el municipio a finales del pasado mes de noviembre

Gracias a los resultados obtenidos de las investigaciones científicas llevadas a cabo desde 2014 hasta 2018, el Almeida ha conseguido plasmar entre las páginas de dicho libro este yacimiento arqueológico, uno de los más importantes para el municipio valgués.

Según exponen desde el Concello, este asentamiento, con una superficie total de 1,15 hectáreas y morfología ovalada, surgió en las fases finales de la Edad de Hierro. Se trataba de un poblado dedicado a la actividad comercial y portuaria “para aproveitar a gran explosión ecónomica” experimentada por el río Ulla en la época romana.

Entre los más de 5.000 restos y vestigios que se recuperaron durante las excavaciones, destacan piezas de collares, hierros, ánforas, cerámica decorada y materiales de importación púnica, lo que confirma que este yacimiento estuvo vinculado al comercio.