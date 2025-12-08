Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Las ilustraciones de ‘O territorio de Valga en época romana’ dan forma al Mercado dos Mouros

Ha sido el artista José Ramón Almeida quien ha conseguido plasmar este yacimiento arqueológico entre las páginas del libro

Sandra Rey
08/12/2025 18:20
La ilustración hecha por José Ramón Almeida
La ilustración hecha por José Ramón Almeida
Concello de Valga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El libro ‘O territorio de Valga en época romana’ del pontevedrés Diego Piay Augusto ha conseguido dar forma al Mercado dos Mouros, gracias a las ilustraciones realizadas por José Ramón Almeida. Esta obra que pone en valor el patrimonio local, fue presentada en el municipio a finales del pasado mes de noviembre

Gracias a los resultados obtenidos de las investigaciones científicas llevadas a cabo desde 2014 hasta 2018, el Almeida ha conseguido plasmar entre las páginas de dicho libro este yacimiento arqueológico, uno de los más importantes para el municipio valgués.

Según exponen desde el Concello, este asentamiento, con una superficie total de 1,15 hectáreas y morfología ovalada, surgió en las fases finales de la Edad de Hierro. Se trataba de un poblado dedicado a la actividad comercial y portuaria “para aproveitar a gran explosión ecónomica” experimentada por el río Ulla en la época romana.

Entre los más de 5.000 restos y vestigios que se recuperaron durante las excavaciones, destacan piezas de collares, hierros, ánforas, cerámica decorada y materiales de importación púnica, lo que confirma que este yacimiento estuvo vinculado al comercio.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La gestión forestal se llevará a una mesa redonda en la localidad insular

El presente y futuro de los montes en mancomún se analizará en A Illa
Beni Yáñez
Casa do Concello de Pontecesures

Pontecesures celebra las fiestas en honor a Santa Lucía de Infesta los días 12 y 13 de diciembre
Sandra Rey
Entrada al Cotarelo Valledor

El Armando Cotarelo de Vilagarcía recibe el primer premio del concurso 'Tolerancia cero'
Olalla Bouza
El Ballet de Kiev con 'El Lago de los Cisnes' en el Auditorio

El Ballet de Kiev estará en Vilagarcía con 'El Cascanueces'
Olalla Bouza