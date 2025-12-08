Mi cuenta

Ulla - Umia

El alcalde de Catoira señala al gobierno de García como responsable de la actual situación económica del Concello

El regidor destaca que el BNG “está a endereitar” las arcas municipales y que la deuda ya ha bajado hasta en un 25%

Sandra Rey
08/12/2025 17:30
El actual primer edil, Xoán Castaño
El actual primer edil, Xoán Castaño
Gonzalo Salgado
Tras las declaraciones del anterior alcalde de Catoira y portavoz del PSOE municipal, Alberto García García, criticando la gestión económica del actual regidor, Xoán Castaño, este último responde alegando que el gobierno del BNG “está a endereitar a situación das arcas municipais”, apuntando que las denuncias del propio García y su anuncio de solicitar medidas correctoras urgentes “deixan en evidencia que foi a súa propia xestión á fronte do Concello a que aínda está a lastrar a situación financeira municipal”.

Así, Castaño señala que el Ayuntamiento de Catoira tendría 110.000 euros más de ingresos que de gastos en el presupuesto de 2024 “de non ter que pagar arredor de 300.000 euros de facturas arrastradas da época de Alberto García”. Es por esto que el alcalde destaca que los reclamos de García son “o mundo ao revés”, ya que “foi el quen coa súa xestión levou ao Concello ás portas da quebra, de onde o estamos a sacar con moito esforzo”.

Pese a este escenario, Castaño insiste en que Catoira puede celebrar dos buenas noticias: que el Concello ya cumple la regla de gasto y ha reducido la deuda acumulada “de maneira considerable”.

Sin embargo, admite que esta deuda está aún por encima de los parámetros permitidos, pero según los datos oficiales –remitidos por el Ministerio de Hacienda– durante el actual mandato ha bajado en un 25%: de los más de 4,6 millones de euros a 3,4 millones.

Castaño destaca que Catoira vive “o inicio da remontada” y subraya que en la liquidación de 2025 “as contas xa serán equilibrada ou incluso positivas”.

