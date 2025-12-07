Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Una herida grave en una colisión frontal en la N-550 a su paso por Caldas

La afectada tuvo que ser excarcelada del vehículo por los Bomberos do Salnés

Sandra Rey
07/12/2025 18:43
Una mujer ha resultado herida de gravedad esta tarde tras una colisión frontal entre dos turismos en la N-550 a su paso por Caldas de Reis, a la altura del kilómetro 99 en dirección Santiago de Compostela.

Fuentes del 112 Galicia señalan que el suceso tuvo lugar sobre las 15:40 horas y el impacto entre ambos coches ocasionó que la joven más afectada tuviese que ser excarcelada de su vehículo por los Bomberos do Salnés, siendo posteriormente trasladada grave por el servicio de Urgencias, según apuntaron miembros del parque comarcal.

Al lugar de los hechos también acudieron la Policía Local de Caldas, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Cuntis, Catoira y Caldas.

