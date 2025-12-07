El PSOE de Catoira advierte que la gestión económica del alcalde conducirá al Concello a la quiebra

El portavoz socialista, Alberto García García

El PSOE de Catoira denuncia que la política económica de la actual alcaldía “está conducindo ao municipio a unha situación límite que pode desembocar nunha intervención e nun rescate económico por parte do Ministerio de Facenda”, apuntan los socialistas.

Según exponen, la liquidación de presupuesto de 2024 –aprobada con ocho meses de retraso mediante decreto de alcaldía– revela un remanente de tesorería negativo de 359.341,42 euros, “o que supón triplicar o déficit respecto ao exercicio anterior”. La situación se agrava al constatar que el 31 de diciembre de 2024 el Concello acumulaba 894.058,76 euros en facturas.

Además, el portavoz socialista, Alberto García García, denuncia que el gobierno aprobó un incremento del 20% en impuestos de tasas “asegurando que era necesario para equilibrar as contas do 2024, pero xa vemos que o resultado é o contrario”.

Por todo ello, García García anuncia que presentarán una moción en el próximo Pleno para exigir medidas correctoras inmediatas y que remitirá alegaciones formales a los organismos competentes.