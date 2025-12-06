Asistente a un anterior evento en el auditorio municipal

El Concello de Valga convoca su Concerto de Nadal para el próximo viernes 12 de diciembre, a las 20 horas, en el auditorio municipal. La entrada al evento será libre hasta completar aforo.

Además de los alumnos del Centro Superior de Música del municipio, el evento contará con actuaciones de la Escolanía da Catedral de Santiago y el Coro Cardenal Quiroga, bajo la dirección de Sofía Rodríguez y Manuel Villar, y con Adrián Regueiro al órgano.