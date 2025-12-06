El PP de Cuntis exige el arreglo integral de la N-640 y critica la demora en su gestión

N-640 a su paso por Cuntis Cedida

El grupo municipal del PP de Cuntis exige el arreglo integral y urgente de la carretera nacional N-640 a su paso por el municipio, calificando de “indignante e inadmisible” el último encuentro entre el subdelegado de gobierno, Abel Losada, y el alcalde, Manuel Campos, “xa que se limitaron a anunciar que a actuación se licitará nos próximos meses sen un compromiso real e firme que atenda unha necesidade urxente e resolva un grave problema de siniestralidade”, denuncia la portavoz, Isabel Couselo.

La concejala popular señala que la vía “é un aunténtico perigo” con un elevado riesgo de siniestralidad por su firme deteriorado, pues según indica, en la misma se producen accidentes de tráfico “practicamente a diario e, tristemente nalgúns casos, co resultado de falecementos”.

Así, Couselo anuncia que el PP presentará nuevas iniciativas políticas para demandar la mejora integral y urgente de la N-640, atendiendo al “clamor social” que hay en Cuntis, pese a advertir “que as institucións dirixidas polo PSOE non teñen ningunha intención de investir nin no noso concello nin en Galicia”, concluye.