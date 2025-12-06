Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

El PP de Cuntis exige el arreglo integral de la N-640 y critica la demora en su gestión

El grupo municipal denuncia que el mal estado del firme es la principal causa de múltiples accidentes

Sandra Rey
06/12/2025 20:18
N-640 a su paso por Cuntis
N-640 a su paso por Cuntis
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El grupo municipal del PP de Cuntis exige el arreglo integral y urgente de la carretera nacional N-640 a su paso por el municipio, calificando de “indignante e inadmisible” el último encuentro entre el subdelegado de gobierno, Abel Losada, y el alcalde, Manuel Campos, “xa que se limitaron a anunciar que a actuación se licitará nos próximos meses sen un compromiso real e firme que atenda unha necesidade urxente e resolva un grave problema de siniestralidade”, denuncia la portavoz, Isabel Couselo.

La concejala popular señala que la vía “é un aunténtico perigo” con un elevado riesgo de siniestralidad por su firme deteriorado, pues según indica, en la misma se producen accidentes de tráfico “practicamente a diario e, tristemente nalgúns casos, co resultado de falecementos”.

Así, Couselo anuncia que el PP presentará nuevas iniciativas políticas para demandar la mejora integral y urgente de la N-640, atendiendo al “clamor social” que hay en Cuntis, pese a advertir “que as institucións dirixidas polo PSOE non teñen ningunha intención de investir nin no noso concello nin en Galicia”, concluye.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Gregor maneja el balón ante la presencia de Javi Varela, que decidió el partido en Burgáns con su gol en la primera parte

El Cambados se estrella ante una roca llamada Racing Vilalbés
Redacción
Visita a las obras

El Concello de Boiro empieza las obras de rehabilitación integral de la Casa da Cultura municipal
Sandra Rey
Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

La Asociación de Empresarios de Ribeira celebra la compra de las parcelas que permiten avanzar en el proyecto del polígono industrial
Sandra Rey
El ideal gallego

El Concello de A Pobra promueve la conciliación de las familias con sus Obradoiros de Nadal
Sandra Rey