Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

El mal tiempo obliga a aplazar la papanoelada motera de Caldas al próximo fin de semana

La cita será el sábado 13 de diciembre, coincidiendo con la exhibición de vehículos 4x4

Sandra Rey
05/12/2025 19:28
Papanoelada Motera 2024 en Caldas
Papanoelada Motera 2024 en Caldas
Peña Motera Os keimaos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de Caldas se ve obligado a aplazar la papanoelada motera al próximo sábado 13 de diciembre debido a la alerta amarilla por mal tiempo, coincidiendo así con la exhibición de vehículos 4x4 en una jornada que “será única para as persoas amantes do motor”, comenta el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

Como ya se anunciara, en esta tercera edición las motos harán un recorrido nocturno que pasará por las parroquias caldenses, por Catoira y por Vilagarcía, finalizando con un chocolate con churros para todas y todos los participantes.

Sin embargo, antes de la salida motera, y durante todo el día, las personas a las que les gusten los espectáculos de motor podrán aprovechar para pasar por la parcela de Rabexe, donde está preparado un circuito “espectacular” para 4x4. El espacio estará señalizado segundo los niveles de dificultad y el plazo de inscripciones para participar aún está abierto.

La jornada comenzará a las diez de la mañana con la entrada de los vehículos al circuito. Durante todo el día habrá habilitado un espacio de restauración bajo una carpa, así como un gran área de aparcamiento. Las interesados en recibir más información, pueden contactar a través del teléfono 678 036 078.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El Hospital do Salnés suma un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias
Sandra Rey
El ideal gallego

El albergue de Carril ya está listo para abrir
Olalla Bouza
La conselleira, Marta Villaverde, durante el acto en el Intecmar

La Xunta mejora los muestreos en los bancos marisqueros con resultados cada diez minutos
Olalla Bouza
Multitud durante el encendido del alumbrado navideño

Lago celebra el crecimiento de población de Cambados frente a la tendencia comarcal
A. Louro