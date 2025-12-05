El mal tiempo obliga a aplazar la papanoelada motera de Caldas al próximo fin de semana

Papanoelada Motera 2024 en Caldas Peña Motera Os keimaos

El Concello de Caldas se ve obligado a aplazar la papanoelada motera al próximo sábado 13 de diciembre debido a la alerta amarilla por mal tiempo, coincidiendo así con la exhibición de vehículos 4x4 en una jornada que “será única para as persoas amantes do motor”, comenta el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

Como ya se anunciara, en esta tercera edición las motos harán un recorrido nocturno que pasará por las parroquias caldenses, por Catoira y por Vilagarcía, finalizando con un chocolate con churros para todas y todos los participantes.

Sin embargo, antes de la salida motera, y durante todo el día, las personas a las que les gusten los espectáculos de motor podrán aprovechar para pasar por la parcela de Rabexe, donde está preparado un circuito “espectacular” para 4x4. El espacio estará señalizado segundo los niveles de dificultad y el plazo de inscripciones para participar aún está abierto.

La jornada comenzará a las diez de la mañana con la entrada de los vehículos al circuito. Durante todo el día habrá habilitado un espacio de restauración bajo una carpa, así como un gran área de aparcamiento. Las interesados en recibir más información, pueden contactar a través del teléfono 678 036 078.