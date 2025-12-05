El Concello de Valga y organizaciones sindicales firman el convenio colectivo del personal municipal

Representantes del Ayuntamiento y de los sindicatos durante la firma Cedida

El Concello de Valga y representantes de las diferentes organizaciones sindicales han firmado el convenio colectivo del personal laboral, un documento que regula las condiciones de empleo de los trabajadores al servicios de la administración local.

La firma, a la que precedió una larga negociación colectiva, tuvo lugar este jueves en el Salón de Pleno de la Casa Consistorial. En representación del Concello, firmaron el alcaldes, José María Bello Maneiro, y la concejala de Empleo, Carmen Gómez; y, por parte de las organizaciones sindicales, los delegados de personal de CSIF, CCOO, CIG y UGT.

El contenido normativo del convenio regula y pretende facilitar el normal desarrollo de las relaciones laborales. Con anterioridad a su entrada en vigor, deberá pasar en primer lugar por la Comisión Informativa y, después, se aprobado en Pleno.