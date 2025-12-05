El Concello de Caldas ofrece un campamento digital para facilitar la conciliación durante las fiestas

Imagen de archivo

El Concello de Caldas organiza estas navidades el campamento ‘Saúde Dixital’, pensado para niños y niñas en edades comprendidas entre los siete y los 14 años y cuyo objetivo es facilitar la conciliación familiar durante las fiestas. La iniciativa se desarrollará desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero en la planta baja del local de música, y el plazo de inscripción para tomar parte en esta actividad se abrirá el próximo martes, 9 de diciembre, y las anotaciones podrán realizarse en las dependencias de la Casa Consistorial.

Además de suponer una fórmula efectiva para garantizar la conciliación laboral y personal de las familias, el campamento digital –que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia y del Gobierno central y fondos europeos– también sirve para allegar pautas y nociones a la juventud para poder realizar una gestión más responsable y segura de las nuevas tecnologías. De esta forma, durante las sesiones se abordarán cuestiones como los usos digitales básicos, fórmulas de aprendizaje para crear “escudos” en las redes, de manera que se garantice una navegación más segura y sesiones para dominar el juego y la vida digital, además de cuestiones relacionadas con los dispositivos móviles.

Tal y como recuerda el alcalde, Jacobo Pérez, “para o Concello garantir unha conciliación laboral de calidade é unha prioridade e entendemos que o campamento dixital facilita ese servizo, nunha época na que as crianzas teñen varios días de vacacións, polo que faise necesario ofrecer propostas lúdica e formativas”.