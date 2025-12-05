Catoira aumenta los contenedores de envases y cartón para fomentar el reciclaje en el municipio

Nuevos colectores ya colocado en el municipio Cedida

El Concello de Catoira va a aumentar el número de colectores de cartón y de envases (plásticos, latas y briks) en las cuatro parroquias del municipio para facilitar y fomentar el reciclaje entres los vecinos. Así lo anuncia el alcalde, Xosé Castaño, que destaca que ya se están colocando nuevos recipientes a mayores de los existentes, así como sustituyendo varios que estaban en mal estado.

En estos momentos ya están situados en sus nuevos emplazamientos varios colectores azules (para papel y cartón) tanto en Catoira, Abalo, Dimo y en Oeste. En los próximos días se instalarán un mínimo de otros doce nuevos colectores amarillos (para la fracción de los envases) también repartidos por las parroquias, así como otra partida de contenedores verdes para los habituales residuos generales que no se pueden reciclar ni compostar.

El regidor explica que los nuevos recipientes se consiguieron gracias a la negociación del gobierno local con Ecoembes realizada en el verano. Entonces, se analizaron los datos de reciclaje y se constató que Catoira tiene mejores datos en lo referido a envases ligeros que la media de Galicia.

Según los últimos datos de recogida selectiva, cada vecino recicló en 2024 un total de 20,8 kilos de envases en el contenedor amarillo, mientras que la media en la comunidad se situó en apenas 15,6 kilos. En cuanto al vigente año, los datos están siendo incluso más positivos, con un incremento que podría llegar a los 26,2 kilos.

Otro dato a destacar es la evolución de la recogida de papel y cartón, ya que cada ciudadano de Catoira recicló un 2,9% más en el colector azul, llegando a los 12,3 kilos por persona.

Estos datos del municipio vikingo, destaca Castaño, van en línea con los objetivos obligatorios que marca la nueva legislación ambiental, aunque las cifras exigidas por la Unión Europea aún están lejos. “Melloramos pero aínda temos moitos chanzos por dar que requiren de esforzo tanto pola nosa parte como Concello como por parte da veciñanza”, concluye el alcalde.