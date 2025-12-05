Caldas convoca el III Concurso de Decoración do Nadal para ornamentar las zonas públicas

Alumbrado del año pasado Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas anuncia la tercera edición del Concurso de Decoración do Nadal para que los vecinos, comerciantes y entidades sociales se animen a adornar sus calles durante las fiestas. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, subraya que las propuestas ganadoras, aquellas más originales y sostenibles, ganarán trofeos, diplomas conmemorativos y más 600 euros en premios.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la participación ciudadana en la ornamentación de las vías, plazas, fachadas, establecimientos y demás lugares singulares del municipio, haciendo partícipes de la imagen de la villa a la gente que vive, trabaja y disfruta de cada barrio, complementando la decoración que xa pone el Concello con las luces y otros elementos.

En años anteriores el concurso fue todo un éxito y desde la administración local confían que esta edición también lo será: “seguro que conseguirá superar aínda máis as expectativas, con adobíos feitos a man especialmente para cada un dos espazos”, destaca Fariña.

El jurado valorará la originalidad y creatividad en las decoraciones, el aprovechamiento de los recursos de la zona, la adecuación de las propuestas a las características del entorno, así como la promoción de la cultura y tradiciones locales.Además, el Concello colaborará en la elaboración de las decoraciones aportando materiales como elementos vegetales y de ferretería básicos, entro otros, con un crédito total máximo de 2.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes para participar finaliza el lunes 8 de diciembre, siendo necesario presentar en la Casa Consistorial una memoria descriptiva.