Ulla - Umia

Caldas convoca el III Concurso de Decoración do Nadal para ornamentar las zonas públicas

Tanto vecinos como comercios podrán conseguir diplomas conmemorativos, trofeos y hasta 600 euros en premios

Sandra Rey
05/12/2025 19:20
Alumbrado del año pasado
Alumbrado del año pasado
Gonzalo Salgado
El Concello de Caldas anuncia la tercera edición del Concurso de Decoración do Nadal para que los vecinos, comerciantes y entidades sociales se animen a adornar sus calles durante las fiestas. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, subraya que las propuestas ganadoras, aquellas más originales y sostenibles, ganarán trofeos, diplomas conmemorativos y más 600 euros en premios. 

El objetivo de la iniciativa es fomentar la participación ciudadana en la ornamentación de las vías, plazas, fachadas, establecimientos y demás lugares singulares del municipio, haciendo partícipes de la imagen de la villa a la gente que vive, trabaja y disfruta de cada barrio, complementando la decoración que xa pone el Concello con las luces y otros elementos.

En años anteriores el concurso fue todo un éxito y desde la administración local confían que esta edición también lo será: “seguro que conseguirá superar aínda máis as expectativas, con adobíos feitos a man especialmente para cada un dos espazos”, destaca Fariña.

El jurado valorará la originalidad y creatividad en las decoraciones, el aprovechamiento de los recursos de la zona, la adecuación de las propuestas a las características del entorno, así como la promoción de la cultura y tradiciones locales.Además, el Concello colaborará en la elaboración de las decoraciones aportando materiales como elementos vegetales y de ferretería básicos, entro otros, con un crédito total máximo de 2.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes para participar finaliza el lunes 8 de diciembre, siendo necesario presentar en la Casa Consistorial una memoria descriptiva.

