Cientos de vecinos de Caldas plantan cara a la lluvia en una gran protesta contra la Variante

Cientos de personas desafiaron a la lluvia para participar en la manifestación contra el trazado de la Variante Oeste de Caldas. La comitiva partió de la explanada del Hotel Sena (en la N-640) para recorrer buena parte del centro urbano. No importaron las inclemencias meteorológicas para la protesta más potente hasta el momento desde que se anunció el proyecto de conexión con el Puerto de Vilagarcía .

En la marcha se escuchan consignas como "A Variante lévanos por diante" o "A morte do rural, crime estatal". Representantes de todos los grupos políticos de la Corporación caldense - PSOE, BNG y PP- así como de las plataformas vecinales encabezan la protesta detrás de la pancarta.

