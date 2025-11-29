Mi cuenta

Ulla - Umia

Cientos de vecinos de Caldas plantan cara a la lluvia en una gran protesta contra la Variante

La manifestación partió de la N-648 con todos los representantes políticos y de las plataformas vecinales sujetando la pancarta

Fátima Pérez
29/11/2025 12:25
Caldas salió a la calle para criticar el trazado que une con el Puerto de Vilagarcía

Mónica Ferreirós
Cientos de personas desafiaron a la lluvia para participar en la manifestación contra el trazado de la Variante Oeste de Caldas. La comitiva partió de la explanada del Hotel Sena (en la N-640) para recorrer buena parte del centro urbano. No importaron las inclemencias meteorológicas para la protesta más potente hasta el momento desde que se anunció el proyecto de conexión con el Puerto de Vilagarcía .

Los manifestantes portaron diferentes pancartas reivindicativas

Mónica Ferreirós

En la marcha se escuchan consignas como "A Variante lévanos por diante" o "A morte do rural, crime estatal". Representantes de todos los grupos políticos de la Corporación caldense - PSOE, BNG y PP- así como de las plataformas vecinales encabezan la protesta detrás de la pancarta.

(Habrá ampliación)

