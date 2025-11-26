Últimos retoques al Belén de Valga: la representación ultima detalles de su 30 aniversario

El alcalde de Valga visitó las instalaciones en Campaña

El Belén Artesanal de Valga ultima detalles de cara a la inauguración del próximo domingo, jornada en la que se pondrán en movimiento las figuras del montaje y se pondrá a andar oficialmente la Navidad. El alcalde, José María Bello Maneiro, y el concejal de Cultura, Pedro Calvo, se acercaron hasta el local de Campaña para dar ánimos a los miembros de la asociación Amigos do Belén en esta recta final de los preparativos.

Cabe recordar que los trabajos empezaron en octubre y las expectativas de cara a estas fiestas navideñas son buenas, dado que el Belén conmemora su 30 aniversario.

La inauguración será el domingo a las 17:30 horas y a partir de las 18 empezarán las visitas del público. El Belén - que está declarado de Interese Turístico de Galicia- permanecerá abierto hasta el 11 de enero y podrá visitarse de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y los sábados, domingos y festivos de 12 a 14 y de 17 a 20:30. La entrada sigue siendo gratuita.