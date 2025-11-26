Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Últimos retoques al Belén de Valga: la representación ultima detalles de su 30 aniversario

El alcalde, José María Bello Maneiro, y el edil de Cultura, Pedro Calvo, visitaron el montaje a escasos días de la inauguración

Fátima Frieiro
26/11/2025 12:46
El alcalde de Valga visitó las instalaciones en Campaña
El alcalde de Valga visitó las instalaciones en Campaña
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Belén Artesanal de Valga ultima detalles de cara a la inauguración del próximo domingo, jornada en la que se pondrán en movimiento las figuras del montaje y se pondrá a andar oficialmente la Navidad. El alcalde, José María Bello Maneiro, y el concejal de Cultura, Pedro Calvo, se acercaron hasta el local de Campaña para dar ánimos a los miembros de la asociación Amigos do Belén en esta recta final de los preparativos.

Cabe recordar que los trabajos empezaron en octubre y las expectativas de cara a estas fiestas navideñas son buenas, dado que el Belén conmemora su 30 aniversario.

La inauguración será el domingo a las 17:30 horas y a partir de las 18 empezarán las visitas del público. El Belén - que está declarado de Interese Turístico de Galicia- permanecerá abierto hasta el 11 de enero y podrá visitarse de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y los sábados, domingos y festivos de 12 a 14 y de 17 a 20:30. La entrada sigue siendo gratuita.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Román Rodríguez visita el CEIP Vales Vilamarín de Betanzos

A Xunta invirte preto de 500 millóns de euros en melloras en centros educativos
Redacción
Imagen de un escaparate por el Black Friday

Black Friday en Boiro: la ABE impulsa un fin de semana de ocio y compras en el comercio local
Sandra Rey
Los alumnos del club vilagarciano le hicieron un cálido recibimiento a su maestro y entrenador

Andrés Senín se convierte en el séptimo dan en judo más joven de Galicia
Redacción
Campaña Black Friday en Vilagarcía del año pasado

La Asociación de Empresarios de Ribeira sortea 500 euros en vales de compra por el Black Friday
Sandra Rey