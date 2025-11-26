Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

El juzgado desestima el recurso de Alberto García contra el concurso para cubrir la plaza de Secretaría-Intervención

El alcalde, Xoán Castaño, lamenta que el exregidor quiera "paralizar" la administración local

Fátima Frieiro
26/11/2025 14:59
El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, en un Pleno del Concello
El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, en un Pleno del Concello
Mónica Ferreirós
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra acaba de desestimar de manera íntegra el recurso presentado por el exalcalde de Catoira, Alberto García, contra las bases del concurso abierto por el Concello para cubrir el puesto de Secretaría-Intervención.

El alcalde, Xoán Castaño, asegura que la sentencia desmonta "todos e cada un dos argumentos" de García. De hecho acusa a este de querer paralizar la administración viquinga queriendo dejarla sin un puesto técnico fundamental para su funcionamiento diario.

El nacionalista critica que el exregidor "está a obrigar ao Concello a gastar medios e recursos humanos para defender a legalidade das actuacións locais". De hecho acusa a García de "persecución sen base contra o actual goberno e unicamente polo resentimento, odio e rancor cara o pobo de Catoira".

Más denuncias

Castaño expone que este contencioso es un "capítulo máis" de la guerra del exalcalde "para deixar baleiro o posto". Recuerda que García ya presentó otros recursos por supuestos cobros irregulares de la anterior secretaria, y que cuentan con informes favorables tanto del servicio de asistencia intermunicipal de la Diputación como del Colexio Oficial de Secretarios.

Dice el nacionalista que sin el puesto de Secretaría-Intervención cubierto el Concello tendría serias dificultades para realizar cualquier actividad, inversión o gestión.

