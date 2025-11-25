Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Hombres G y M-Clan se suman al Portamérica 2026

El festival de la Azucarera será los días 9, 10, 11 de julio

Fátima Frieiro
25/11/2025 13:20
Los Hombres G estuvieron en el festival Costa Feira de Sanxenxo

Los incombustibles Hombres G y la clásica formación M-Clan se subirán en 2026 al escenario del Portamérica. Estas son las dos últimas confirmaciones de un festival que se celebrará en el recinto de la Azucarera de Portas los días 9, 10 y 11 de julio y del que las entradas ya están a la venta.

La última edición del PortAmérica durante el concierto de Emilia Mernes

Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec se suman al cartel del PortAmérica 2026

Los dos grupos españoles se suman a los nombres ya anunciados hace días por la organización como Rigoberta Bandini, Eladio y los seres queridos, Marina Reche, The Rapants o Grande Amore.

Las entradas pueden conseguirse en la web www.portamerica.es.

