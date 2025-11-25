Ulla - Umia
Hombres G y M-Clan se suman al Portamérica 2026
El festival de la Azucarera será los días 9, 10, 11 de julio
Los incombustibles Hombres G y la clásica formación M-Clan se subirán en 2026 al escenario del Portamérica. Estas son las dos últimas confirmaciones de un festival que se celebrará en el recinto de la Azucarera de Portas los días 9, 10 y 11 de julio y del que las entradas ya están a la venta.
Los dos grupos españoles se suman a los nombres ya anunciados hace días por la organización como Rigoberta Bandini, Eladio y los seres queridos, Marina Reche, The Rapants o Grande Amore.
Las entradas pueden conseguirse en la web www.portamerica.es.