La Asociación Feminista de Catoira celebra cinco años desde su nacimiento

Un acto celebrado por la asociación el 8-M

La Asociación Feminista de Catoira tiene programadas para mañana, Día da Eliminación da Violencia Contra a Muller, varias actividades especiales para conmemorar, además, que cumplen cinco años desde su puesta en marcha.

La primera de ellas es una concentración contra la violencia machista el propio 25-N en el vestíbulo de la Casa Consistorial a las ocho de la tarde. El lema de esta protesta será ‘Que a vergoña cambie de bando’ con el objetivo de poner en valor la idea de que es necesario dejar de contar víctimas para poner el foco en los hombres maltratadores.

En el Concello, además de mostrar un panel con diferentes noticias impresas relacionadas con asesinatos y otras violencias machistas, se inaugurará una exposición retrospectiva sobre los cinco años de esta asociación. Así, señalan, a través de diferentes paneles harán un recorrido por todas las actividades de acción feminista organizadas en la localidad durante el último lustro. Entre las imágenes seleccionadas para formar parte de esta muestra destacan aquellas en las que se ven las diferentes “performance” que cada año hace el colectivo en el palco de la música del centro del municipio para expresar la repulsa contra la violencia machista.

Además, también se incluyen imágenes de diferentes concentraciones, de carteles de denuncia de casos de asesinatos machistas, de charlas, andainas o talleres en los que participan muchos vecinos de la localidad.

La exposición, que busca hacer reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres, se podrá visitar en el horario de apertura del Concello hasta el próximo 30 de noviembre.

Corto audiovisual

Por otra parte, la asociación de Catoira se unirá a la reivindicación de un grupo de mujeres de la zona de Ferrol autodenominadas “As Bertas” para denunciar la trayectoria del maltrato de Aitor, un hombre condenado que abusó de varias mujeres -entre ellas señalan que una vecina de Catoira - y actualmente se encuentra en busca y captura tras la denuncia presentada por su última víctima. Es por ello que el martes, tras la concentración, se proyectará un corto con el relato de cuatro mujeres que fueron maltratadas.

La intención, señalan desde el colectivo feminista, “é que se coñeza a actividade de Aitor e se saiba quen é e o seu aspecto publicamente para advertir ás posibles vítimas que virán”. De esta manera, indican que este hombre repite su “modus operandi” y “está libre a pesares de ter xuízos pendentes logo de ter cumprido xa varias penas de cárcere por maltrato”.

La asociación señala que este hombre llegó a vivir durante una temporada en la localidad y que, normalmente, el primer contacto que tiene con las mujeres es a través de los perfiles en distintas redes sociales.