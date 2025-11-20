La comarca apuesta por un 25-N que impacte en los centros educativos

El alcalde de Caldas repartiendo los carteles de la campaña del 25-N entre los comercios locales Cedida

Las campañas en la comarca de Caldas en torno al 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ponen este año el foco en el terreno educativo, para la prevención de la violencia desde la juventud.

El Concello de Caldas presenta para esta jornada una serie de propuestas abiertas entre las que se encuentra una campaña publicitaria pensada para centros escolares y comercios bajo el lema ‘Ningunha idade merece golpes’.

Por su parte, en el apartado educativo el gobierno local asegura que se están realizando varios obradoiros entre alumnos de distintas edades. La experta en igualdad, Priscila Retamazo, imparte ‘Gamers e influencers’ un ciclo en el que se busca contrarrestar los mensajes machistas que se pueden encontrar en las redes sociales dirigido al alumnado de primero de la ESO del IES Aquis Celenis, CPR San Fermín y CPI Alfnoso VII.

La misma Retamazo dirigirá el obradoiro ‘Síndrome Wattpad’ en el que se invitará a los alumnos de cuarto de la ESO de estos mismos centros a adoptar una postura crítica en relación a los contenidos que consumen. Por su parte, Pepe Cabido impartirá una formación sobre la masculinidad también para alumnos de cuarto de la ESO.

Finalmente, el alumnado de ciclos formativos asistirá a la representación de la obra ‘Sophie non é o meu nome de guerra’ a las 11:30 horas el propio 25 de noviembre cuando también se celebrará la habitual concentración frente a la Casa Consistorial.

En Caldas la programación se cerrará el domingo día 30 de noviembre en el Auditorio Municipal con la obra ‘As furias de Elena Valdomar’ a las 18:30 horas dirigida a un público mayor de 14 años.

Catoira trabaja con CIM

En Catoira también llevarán hasta los colegios unos trípticos elaborados junto a CIM (Centros de Información a las Mujeres) para tratar de lograr un impacto positivo a la larga entre los más jóvenes. El alcalde nacionalista, Xoán Castaño, asegura que estos folletos llegarán también a los comercios del municipio en estos días.

A mayores, este domingo se interpretará en el Auditorio, abierto al público y con dos pases disponibles, la obra ‘Melón Pelado’, también en el marco del 25-N.

Cesures forma al alumnado

En Pontecesures también se está desarrollando una amplia programación ya desde hace días para conmemorar esta fecha con especial foco en los alumnos de tercero y cuarto de la ESO del CPI Pontecesures, a donde se están llevando talleres para desmitificar la pornografía, a donde ahora se accede con facilidad, e invitar a la reflexión.