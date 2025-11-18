Mi cuenta

Ulla-Umia

Caldas, Cuntis, Moraña y Portas se unen para ahorra en el servicio de recogida de residuos

En una primera reunión acordaron realizar un estudio para valorar la viabilidad de este sistema de carácter supramunicipal

Fátima Pérez
18/11/2025 19:00
Los representantes municipales reunidos para trabajar en el proyecto
Los representantes municipales reunidos para trabajar en el proyecto
Cedida

Representantes de los Concellos de Caldas, Cuntis, Moraña, Portas, A Estrada, Barro y Campo Lameiro se reunieron ayer en la Casa Consistorial de Caldas para estudiar el servicio de recogida de residuos y la viabilidad de conformar un sistema conjunto, de carácter supramunicipal y más económico.

Tal y como apuntan desde el gobierno caldense este encuentro supone un primer paso y en él los regidores acordaron elaborar un estudio que permita detallar las fórmulas más adecuadas a la hora de economizar y reducir los costes de este servicio básico.

El papel de la Diputación

Los asistentes a la reunión acordaron recurrir a la Diputación de Pontevedra con la intención de obtener su colaboración para llevar adelante el proyecto.

Los representantes municipales lo que pretenden es valorar qué fórmula es la más adecuada para que este servicio se gestione de manera supramunicipal, como la creación de un consorcio o la agrupación de los concellos.

Aunque este fue solo el primero de los muchos encuentros que tendrán que organizar para sacar adelante este plan de residuos, los alcaldes valoraron muy positivamente la reunión e insistieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para garantizar y consolidar una reducción de los precios manteniendo “unha recollida e tratamento do lixo da máxima calidade”. Insistieron además en que el objetivo es el bien común de la ciudadanía.

