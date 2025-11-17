The Rapants, Grande Amore y Eladio y Los Seres Queridos: primeros confirmados del PortAmérica 2026

The Rapants en un concierto en Arousa este pasado verano Mónica Ferreirós

Antes de que acabe el año y ya con la mirada puerta en 2026, el PortAmérica anuncia a los primeros confirmados que se subirán al escenario de la Azucreira de Portas entre el 9 y el 11 de julio: The Rapants, Grande Amore y Eladio y Los Seres Queridos.

Tanto de The Rapants (en 2024) como Grande Amore (en 2023), se subieron ya a escenario en anteriores ediciones, pero el próximo verano lo harán de nuevo para un público más multitudinario si cabe, ya que si algo ha demostrado este festival es que cada año sigue ganando adeptos y busca un mayor reconocimiento.

Los abonos ya están a la venta en la web oficial del festival por 75 euros para los pases de tres días.