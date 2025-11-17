Mi cuenta

Ulla-Umia

Las CeMIT de Cuntis, Valga y Vilagarcía apuestan por prevenir las ciberestafas durante las navidades

Fátima Pérez
17/11/2025 16:00
Una formación en el aula CeMIT de Cuntis
Cedida

Las aulas CeMIT de Cuntis, Valga y Vilagarcía de Arousa inician un nuevo ciclo de sesiones formativas a través de la Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (Amtega), bajo el lema ‘Prepárate para un Nadal ciberseguro’.

El programa arrancará el 25 de noviembre con una sesión de 12:15 a 13:45 horas en Vilagarcía. En Cuntis la cita será el próximo 10 de diciembre de 16:00 a 17:30 horas y en Valga el 18 de diciembre de 12:30 a 14:00 horas.

Los objetivos de estas sesiones son precisamente concienciar sobre los principales riesgos que afronta la sociedad ante la falta de ciberseguridad durante las fiestas de Navidad, ofreciendo pautas sencillas para realizar compras por internet seguras e identificar fraudes y estafas. 

En total se celebrarán 22 jornadas formativas en diferentes aulas de la Red CeMIT. Todas tendrán un componente práctico y duración de una hora y media. 

