Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Portas

Últimos días para votar y llevar al PortAmérica hasta Europa

El festival postula a los European Festival Awards 2025 y pide la colaboración de su audiencia antes del 20 de noviembre

Fátima Pérez
16/11/2025 12:54
Última edición del Portamérica este pasado mes de julio
Última edición del Portamérica este pasado mes de julio
Gonzalo Salgado

El festival PortAmérica podría convertirse en finalista entre los mejores festivales de tamaño mediano de Europa y para lograrlo pide el voto de sus seguidores para formar parte de los European Festival Awards 2025, cuyo plazo de votación permanecerá abierto hasta el próximo 20 de noviembre.

PortAmérica compite en la categoría de Mejor Festival de Tamaño Mediano, en la que figuran otros 35 festivales de todo el continente. Este reconocimiento distingue a los eventos que cuentan con una capacidad diaria de entre 10.000 y 39.999 asistentes.

La gala de premios se celebrará el próximo 14 de enero, una fecha en la que desde Europa conmemoran el fin de la temporada festivalera para encarar un nuevo año musical. El evento arousano podría formar parte de estos premios este año si logra los votos necesarios del público antes del 20 de noviembre. 

Una vez cerrado el proceso de votación, se elaborará una lista preliminar de 20 festivales. A partir de ella, un jurado formado por promotores y expertos de distintos países europeos seleccionará 10 finalistas y decidirá el ganador definitivo. Los nominados se darán a conocer a principios de diciembre y los vencedores en la gala del 14 de enero. 

Te puede interesar

Dos coches policiales en la zona

La Policía Nacional abre una investigación por el incidente que sufrió una mujer en un céntrico hotel de Vilagarcía
Olalla Bouza
Quesería 1605, con ganadería propia de 1.200 ovejas, elabora sus quesos de forma artesanal desde la obtención de la leche hasta la maduración.

Quesería 1605, la excelencia artesanal de un queso manchego con historia
Redacción
Panorámica del actual polígono industrial de A Ran, en Cuntis, antes de iniciar la ampliación prevista por el Concello

Cuntis desbloquea el polígono de A Ran garantizando el suministro eléctrico
Fátima Pérez
Voluntarios de la asamblea local de Cruz Roja de Boiro se encargaron del reparto de las castañas entre los asistentes

La adversa meteorología no pudo con las ganas de diversión en el magosto comunitario organizado por la asamblea local de Cruz Roja de Boiro
Chechu López