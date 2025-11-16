Últimos días para votar y llevar al PortAmérica hasta Europa

Última edición del Portamérica este pasado mes de julio Gonzalo Salgado

El festival PortAmérica podría convertirse en finalista entre los mejores festivales de tamaño mediano de Europa y para lograrlo pide el voto de sus seguidores para formar parte de los European Festival Awards 2025, cuyo plazo de votación permanecerá abierto hasta el próximo 20 de noviembre.

PortAmérica compite en la categoría de Mejor Festival de Tamaño Mediano, en la que figuran otros 35 festivales de todo el continente. Este reconocimiento distingue a los eventos que cuentan con una capacidad diaria de entre 10.000 y 39.999 asistentes.

La gala de premios se celebrará el próximo 14 de enero, una fecha en la que desde Europa conmemoran el fin de la temporada festivalera para encarar un nuevo año musical. El evento arousano podría formar parte de estos premios este año si logra los votos necesarios del público antes del 20 de noviembre.

Una vez cerrado el proceso de votación, se elaborará una lista preliminar de 20 festivales. A partir de ella, un jurado formado por promotores y expertos de distintos países europeos seleccionará 10 finalistas y decidirá el ganador definitivo. Los nominados se darán a conocer a principios de diciembre y los vencedores en la gala del 14 de enero.