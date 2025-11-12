Valga celebra el Día del Reciclaje para concienciar sobre la separación de residuos

Exterior del Concello de Valga

Con motivo de la campaña sobre reciclaje de textiles y aceite doméstico usado que el Concello de Valga desarrolló durante las últimas semanas para concienciar sobre la importancia de separar estos dos tipos de residuos, el municipio celebrará el Día del Reciclaje.

La propuesta tendrá lugar este viernes 14 de noviembre, de 11 a 13:30 y de 17 a 20 horas, en la Plaza Manuel Vicente Cousiño y en el edificio de usos administrativos con una gran variedad de actividades sobre reciclaje.

Entre el programa establecido se encuentra la iniciativa del 'Percheiro de intercambio de roupa', en el que los participantes podrán llevar cinco prendas o accesorios (camisas, vestidos, bolsos, cinturones...) que estén en buen estado, lavados y planchados, para su posterior intercambio con otras personas.

También, se llevará a cabo un obradoiro de estampación de camisas y camisetas usadas (de 17 a 20 horas), con el objetivo de dar una nueva vida a las prendas mediante esta técnica creativa.

Asimismo, se establecerá un área de trueque para que los usuarios puedan deshacerse de aquellos objetos que no usen (juguetes, pequeños electrodomésticos, herramientas, artículos decorativos...) y cambiarlos por otros.

Por otro lado, se realizarán diferentes mesas de concienciación que girarán entorno a los aceites usados de cocina, con muestras de productos que pueden hacerse reciclando el aceite doméstico (jabón, biodiesel...) e información sobre la problemática de una mala gestión; otra sobre el reciclaje de textiles, con ideas de lo que se puede hacer para que estos residuos no acaben en el contenedor de la basura; y una sobre compostaje y biotrituración, con información sobre la elaboración de compost a partir de residuos orgánicos, charlas sobre vermicompostaje y exhibiciones de una biotrituradora.

Finalmente, se repartirán embudos a la ciudadanía para facilitar el reciclaje del aceite doméstico e imanes con información sobre la correcta separación de los distintos tipos de residuos.