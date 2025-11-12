El PSOE de Moraña reclama que se repare de inmediato la pista entre Rebón de Arriba y A Rozavella
La acción del agua provocó un hundimiento progresivo del terreno y pérdida del firme, comprometiendo la seguridad de los vehículos y peatones
El PSOE de Moraña presentó en el último Pleno municipal una moción para reclamar la reparación inmediata de la pista que une A Rozavella con Rebón de Arriba, afectada desde hace tiempo por un grave deterioro en el tramo donde el río Gundeiro pasa por debajo de la vía.
En este punto, la acción del agua provocó un hundimiento progresivo del terreno y pérdida del firme, comprometiendo la seguridad de los vehículos y peatones. La zona permanece solo señalizada con conos y cinta de aviso, “unha medida claramente insuficiente que non evita o risco de accidente, especialmente en día de choiva ou cando aumenta o caudal do río”, señalan los socialistas.
El portavoz, Xoel Souto Eiras, explica que “a situación leva demasiado tempo igual, e é necesario actuar xa. Non abonda con poñer conos e esperar a que o problema se arranxe só. Hai que facer unha avaliación técnica e unha reparación urxente antes de que o sano sexa maior”.
Además, Souto Eira recuerda que esta pista “é moi utilizada pola veciñanza da parroquia, tanto para desprazamentos diarios como para o acceso a fincas e leiras, polo que resulta incomprensible a falta de resposta do goberno local”.