El PP de Caldas expone que la reforma del centro urbano sale adelante gracias a la Diputación

Entorno del Campo da Torre Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de Caldas expone que la reforma y acondicionamiento del centro urbano del municipio será una realidad gracias a los programas de inversión del Plan Extra de la Diputación, “xa que ditas actuación serían imposibles de acometer cos fondos propios e en base á propia xestión do goberno local”, denuncian.

Además, los populares lamentan que el bipartito “non estea a aproveitar todos os fondos posibles nin a desenvolver axeitadamente a execución destes investimentos con retrasos e deficiencias que poden poñer en perigo a realización das obras”.

Así, la formación liderada por Fernando Pérez critica que el acondicionamiento del Campo da Torre y del entorno del puente romano está totalmente atascada en los sondajes arqueológicos “máis de un ano despois da súa presentación ao Plan Extra”.

“Tras pasar absolutamente dunha zona moi querida en Caldas durante décadas, agora teñen a sorte de que a Deputación lles financia os traballos con 630.000 euros, pero non é admisible que estas tarefas administrativas previas estean sen facer acumulando retrasos eternos, o que nos lembra a situacións tristemente moi habituais do goberno de Caldas, como é o caso do centro de saúde”, lamenta Pérez, que también critica que el bipartito no aprovechase al máximo el plan provincipal, ya que podían optar hasta a 700.000 euros.

Por otro lado, el portavoz también indica que puede haber problemas con la concesión de una cuantía similar en el marco de la segunda edición del Plan Extra, para el que se presentó el acondicionamiento y reforma de la calle San Roque y del entonor del centro de la villa, pese a que están “específicamente prohibidas nas bases e pregos do plan”, siendo posible su exclusión y pérdida de la inversión.