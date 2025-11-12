Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

El PP de Caldas expone que la reforma del centro urbano sale adelante gracias a la Diputación

El grupo municipal critica la gestión de las inversiones del Plan Extra y teme perder la cuantía de la segunda edición

Redacción
12/11/2025 16:25
Entorno del Campo da Torre
Entorno del Campo da Torre
Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de Caldas expone que la reforma y acondicionamiento del centro urbano del municipio será una realidad gracias a los programas de inversión del Plan Extra de la Diputación, “xa que ditas actuación serían imposibles de acometer cos fondos propios e en base á propia xestión do goberno local”, denuncian. 

Además, los populares lamentan que el bipartito “non estea a aproveitar todos os fondos posibles nin a desenvolver axeitadamente a execución destes investimentos con retrasos e deficiencias que poden poñer en perigo a realización das obras”.

Así, la formación liderada por Fernando Pérez critica que el acondicionamiento del Campo da Torre y del entorno del puente romano está totalmente atascada en los sondajes arqueológicos “máis de un ano despois da súa presentación ao Plan Extra”.

“Tras pasar absolutamente dunha zona moi querida en Caldas durante décadas, agora teñen a sorte de que a Deputación lles financia os traballos con 630.000 euros, pero non é admisible que estas tarefas administrativas previas estean sen facer acumulando retrasos eternos, o que nos lembra a situacións tristemente moi habituais do goberno de Caldas, como é o caso do centro de saúde”, lamenta Pérez, que también critica que el bipartito no aprovechase al máximo el plan provincipal, ya que podían optar hasta a 700.000 euros.

Por otro lado, el portavoz también indica que puede haber problemas con la concesión de una cuantía similar en el marco de la segunda edición del Plan Extra, para el que se presentó el acondicionamiento y reforma de la calle San Roque y del entonor del centro de la villa, pese a que están “específicamente prohibidas nas bases e pregos do plan”, siendo posible su exclusión y pérdida de la inversión.

Te puede interesar

Los peñistas se reunirán para ver el domingo el Córdoba VS Deportivo

Corazón Branquiazul celebra catorce años de fidelidad al RC Deportivo en Ribeira
María Caldas
Imagen de archivo del Club Náutico de Portonovo

El GALP celebra una charla en Portonovo sobre su programa de ayudas
C. Hierro
El coche siniestrado, que sufrió importantes daños en su parte frontal, se detuvo en medio del carril tras impactar contra el guardarraíl

Herida una joven conductora en un accidente de tráfico en la carretera DP-7301, entre Xarás y O Vilar por Frións, en Ribeira
Chechu López
Imagen de archivo del auditorio de O Grove

La comedia aterriza este fin de semana en el auditorio meco con la obra “O que hai que ver”
C. Hierro