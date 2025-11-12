El CEIP San Clemente de César recibe a estudiantes italianos en el marco del programa Erasmus+

El alumnado caldense y el italiano Cedida

El CEIP Plurilingüe San Clemente de César recibe esta semana a un grupo de estudiantes italiano de 6º de Primaria que viajan hasta Caldas de Reis en el marco del programa Erasmus+ de la Unión Europea. El alumnado estará acogido en las casas de las familias del centro.

Una vez subsanados los problemas derivados de las obras en el centro y recuperada la normalidad que la escuela tenía antes del mes de septiembre, desde este martes hasta el viernes 14 de noviembre, 13 alumnos y cuatros profesoras procedentes del Instituto Comprensivo Folgore da San Gimignano, un centro de la Toscana, realizarán diferentes actividades de intercambio cultural, tanto en el centro educativo como a través de distintas visitas culturales.

Como parte del programa, la escuela tiene previsto llevar al grupo Erasmus a conocer Caldas de Reis, A Coruña, el balneario de Cuntis, Santiago de Compostela y a invitarlos a la celebración de un tradicional magosto en el centro. Asimismo, mañana será recibidos por el alcalde caldense, Jacobo Pérez, para entregarles unos regalos de bienvenida.

Por su parte, el alumnado del San Clemente de César realizó una visita al centro italiano el pasado mes de octubre, alojándose también a lo largo de una semana con las familias italianas.