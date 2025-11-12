El 112 Galicia emite un aviso naranja por avenidas en los ríos Gallo y Umia, en Cuntis

Entorno de la estación Gallo-Umia Cedida

El 112 Galicia de la Dirección General de Emergencias e Interior emite un aviso de nivel naranja por avenidas en la estación Gallo-Umia en Cuntis. Esta situación implica que se pueden producir desbordamientos en los canales de ambos ríos.

Por este motivo, el Plan Especial para el riesgo de inundaciones en Galicia está activado en fase de preemergencia y se solicita a los vecinos que adopten las medidas preventivas necesarias, mantengan la máxima precaución en las zonas próximas al río.