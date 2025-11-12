Cuntis invierte más de 136.000 euros en optimizar la eficiencia energética del alumbrado público

Las nuevas luminarias en el campo de fútbol A Ran Cedida

El Concello de Cuntis ha terminado los trabajos de renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, una actuación que cuenta con una inversión de más de 136.000 euros y que se enmarca en el objetivo del gobierno local de reducir el consumo eléctrico, disminuir emisiones y mejorar la calidad de la iluminación en las vías públicas.

Las obras consistieron en la sustitución integral de las antiguas luminarias por modernos puntos de luz LED de alta eficiencia en las siguientes zonas: Cardecide, Uxío Souto, Rosalía de Castro, Rúa Castelao, Rúa Bernardo Sagasta, Calvos, Meira y el campo de fútbol de A Ran.

Así, el proyecto garantiza un ahorro energético sustancial para las arcas municipales y contribuye de forma directa a la Agenda 2030 y a los objetivos de transición ecológica.

Por su parte, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, quiso destacar la relevancia de la actuación: “É unha satisfacción ver rematado este proxecto, que supón un salto de calidade no noso alumeado público e un compromiso firme coa Axenda 2030. Con esta actuación, ademais de reducir significativamente os custos enerxéticos para o Concello, melloramos a seguridade e a visibilidades nas rúas e núcleos rurais”.