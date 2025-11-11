El pabellón municipal de Caldas contará próximamente con una sala polivalente y nuevos vestuarios

Exterior del recinto deportivo

El Concello de Caldas tiene previsto iniciar de forma inminente las obras para crear nuevos vestuarios y una sala polivalente en el pabellón municipal de deportes. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, anunció este martes que los trabajos fueron adjudicados a la empresa Decor Rede Rivas SL y que la intención es acortar el plazo de ejecución para minimizar molestias, tanto a la actividad deportiva como a los centros educativos próximos.

Según explica Fariña, el Concello reunió este martes a la Mesa de Contratación, siendo valorada la firma caldense como las más ventajosa al presentar una oferta de 203.643 euros. El personal técnico requerirá a la constructora el aval de garantía de obra, teniendo un mes de plazo para iniciar los trabajos desde la firma del contrato.

La intención es mantener la actividad deportiva en el pabellón, por lo que la reforma se dividirá en dos áreas y fases de obra. Asimismo, la adjudicataria intentará “relaxar a tensión acústica” que puedan suponer los trabajos. También, se comprometió a utilizar los medios necesarios para evitar las demoras de secado de morteros y adhesivos por la humedad de esta época.

Gracias a la reforma se hará una redistribución de todo el espacio que hay bajo las gradas, renovando de manera integral los actuales vestuarios, actualmente en mal estado de conservación, para hacerlos accesibles y funcionales.

Al mismo tiempo, se aprovechará el espacio restante bajo los bancos para crear una nueva área de usos múltiples que permitirá organizar un programa deportivo amplio.