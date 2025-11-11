La Xunta licita la optimización de la eficiencia energética en el edificio judicial de Caldas

Fachada de los Juzgados de Caldas

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia hizo pública ayer la licitación de las obras de optimización energética en el edificio judicial de Caldas de Reis, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico asociado al uso de las instalaciones. La intervención está cofinanciada con fondos europeos Feder.

Las actuaciones previstas cuenta con presupuesto de licitación de más de 366.000 euros y la intención es realizar trabajos de cubiertas y otras estructuras de cierre, así como mejoras en la instalación eléctrica y en el aislamiento.

Las empresas interesadas en optar a este contrato tiene de plazo hasta el 9 de diciembre a las 14 horas para presentar sus ofertas. Para la adjudicación se aplicará el procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación.

Además, el plazo de ejecución es de seis meses desde la firma del acta de comprobación de la implantación y el inicio de las obras está previsto para comienzos de marzo del año que viene.

Así, la Xunta apuesta por una justicia con infraestructuras más modernas y sostenibles para que, de manera progresiva, los edificios judiciales respondan a su función, siendo más seguros, accesibles, funcionales y confortables.