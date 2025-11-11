La Diputación moviliza 4,5 millones para ejecutar obras en la comarca de Ulla-Umia

Luis López en el multiusos de Moraña Rafa Estévez

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, acudió este martes al multiusos de Moraña para destacar frente a regidores, concejales y representantes vecinales de los siete municipios de la comarca de Ulla-Umia los 4,5 millones de euros movilizados este año en el marco del Plan Extra, destinados a ejecutar obras que “levaban anos agardando a súa oportunidade”, señaló López.

“Este proxecto é moito máis ca un simple plan extraordinario de investimentos nos concellos. É un proxecto de provincia no que os concellos achegan as ideas e a Deputación os recursos para executalas, moitas delas ao 100%”, destacó el presidente.

Proyectos

Entre los proyectos beneficiarios de las subvenciones de este Plan Extra está el de la reordenación del entorno de A Carballeira de Santa Lucía presentado por en Concello de Moraña, con un presupuesto de 450.000 euros y que recibe una subvención por parte del organismo provincial de 383.000 euros.

También, el de la mejora de la movilidad peatonal en el Campo da Torre propuesto por el gobierno municipal de Caldas, al que la Diputación acerca 630.000 euros de una inversión total de 840.000 euros.

En Valga, la administración que preside Luis López aporta 700.000 euros para el acondicionamiento de la zona norte de la Lagoa de Porto Piñeiro, valorada en 902.000 euros.

En estos casos, los Concellos completan cada uno de los presupuestos con fondos propios o con subvenciones de otras administraciones porque “premiamos a capacidade dos gobernos locais para conseguir recursos doutras administracións, sen ningún tipo de cláusula que os penalice”, apuntó López.

Sin embargo, sí existen casos en los que la Diputación aporta el 100% de las inversiones. “A posibilidade de combinar os fondos dos plans +Provincia e do Extra é unha mostra desa flexibilidade e autonomía que propoñemos desde a Deputación e á que recorreron moitos rexedores para financiar as súas obras”, señaló el presidente del organismo provincial.

Cobertura 100%

En Pontecesures, los 436.400 euros de la mejora de la calle Carlos Maside son financiados totalmente por la Diputación, al igual los 552.000 euros para la construcción de las piscinas descubiertas y de un edificio polivalente en Cuntis, o los 317.700 euros para la rehabilitación del edificio de la escuela de música de Portas.

Por su parte, el proyecto para la conexión peatonal del centro de Catoira con los enclaves turísticos de Pedras Miúdas reciben un total de 540.000 euros de la combinación de los fondos del Plan Extra (500.000 euros) y del +Provincia (40.000 euros), que completa el Concello con una aportación de 170.000 euros de fondos propios.

En suma, la primera convocatoria del Plan Extra de la Diputación sirvió para movilizar un total de 4,5 millones de euros en los siete municipios de la comarca de Ulla-Umia, de los que el organismo provincial acerca 3,85 millones. La iniciativa tendrá continuidad el año que viene, pues la segunda convocatoria cerró recientemente con un gran éxito de participación.