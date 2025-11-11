Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

El Aula CeMIT de Valga acoge un curso sobre creación de contenido con IA

La actividad tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre, en horario de 10 a 13 horas y en formato presencial

Sandra Rey
11/11/2025 16:38
Otro obradoiro en el Aula CeMIT valguesa

El Aula CeMIT de Valga acoge el próximo mes de diciembre un curso sobre creación de contenido con Inteligencia Artifical (IA) dirigido a adultos de entre 18 a 59 años. La actividad tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre, en horario de 10 a 13 horas y en formato presencial.

En total se ofertan 16 plazas y el periodo de inscripciones está abierto hasta el jueves 20 de noviembre. El proceso puede hacerse a través del correo electrónico cemit.valga@xunta.gal o el teléfono 986 55 67 69.

El curso está adaptado a todos los niveles y, además, cuenta con certificado oficial de la formación.

Con este taller los participantes aprenderán fundamentos sobre la IA como qué es y su impacto en la creación de contenidos; cómo crear imágenes y videos sorprendentes con diferentes herramientas; así como a generar contenidos escritos de calidad de manera rápida y efectiva.

De esta forma, se contribuye a ayudar a que los valgueses dominen una herramienta cada vez más implantada en el mundo tecnológico y que puede colaborar a mejorar la gestión de un negocio, desarrollar la marca personal, fomentar la creatividad digital u optimzar la creación de contenido en redes social, entre otras ventajas.

Te puede interesar

El presidente, David Castro, durante su intervención

La Mancomunidade acude a una edición de Fairway centrada en el fenómeno de la turistificación
Redacción
Exterior del recinto deportivo

El pabellón municipal de Caldas contará próximamente con una sala polivalente y nuevos vestuarios
Redacción
La joven con su medalla

Luisa Queiruga consigue el bronce para el Patinaxe Ribeira en la II Fase Regional
María Caldas
Parte de las plantas intervenidas por los agentes

Detienen a dos cambadeses y a un vilagarciano en un golpe contra una red de cannabis
b. y. o salnés