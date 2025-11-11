El Aula CeMIT de Valga acoge un curso sobre creación de contenido con IA

Otro obradoiro en el Aula CeMIT valguesa

El Aula CeMIT de Valga acoge el próximo mes de diciembre un curso sobre creación de contenido con Inteligencia Artifical (IA) dirigido a adultos de entre 18 a 59 años. La actividad tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre, en horario de 10 a 13 horas y en formato presencial.

En total se ofertan 16 plazas y el periodo de inscripciones está abierto hasta el jueves 20 de noviembre. El proceso puede hacerse a través del correo electrónico cemit.valga@xunta.gal o el teléfono 986 55 67 69.

El curso está adaptado a todos los niveles y, además, cuenta con certificado oficial de la formación.

Con este taller los participantes aprenderán fundamentos sobre la IA como qué es y su impacto en la creación de contenidos; cómo crear imágenes y videos sorprendentes con diferentes herramientas; así como a generar contenidos escritos de calidad de manera rápida y efectiva.

De esta forma, se contribuye a ayudar a que los valgueses dominen una herramienta cada vez más implantada en el mundo tecnológico y que puede colaborar a mejorar la gestión de un negocio, desarrollar la marca personal, fomentar la creatividad digital u optimzar la creación de contenido en redes social, entre otras ventajas.