Catoira retira ramas y árboles en contacto con el alumbrado público en siete kilómetros de carretera

Operarios municipales durante los trabajos Cedida

El Concello de Catoira está efectuando labores de retirada de ramas y árboles que están en contacto o cerca de los cables de alumbrado público a lo largo de siete kilómetros de carreteras municipales. Así lo anunció este martes el alcalde, Xoán Castaño, quien explicó que el plan de mantenimiento impulsado por el gobierno municipal pretende minimizar las averías en la infraestructura eléctrica causadas por los cortes, golpes y rozaduras que se producen cada año por los temporales y que suponen un importante coste.

El regidor nacionalista apunta que la actuación ya está en marcha, realizándose de manera preventiva ante los pronósticos de mal tiempo y fuertes vientos. La intención es dejar todo el tendido eléctrico libre de elementos vegetales próximos que puedan chocar con él y dejarlo sin funcionamiento.

También, el primer edil señala que la actuación va a suponer una mejora en la seguridad vial, porque libera farolas tapadas y evita la caida de las propias ramas. “Consideramos que é unha responsabilidade ter o alumeado ao día e evitar danos”, afirma Castaño, quien subraya que el hecho de dejar los cables más a la vista ayudará a que, “se cadra, evitar tamén de que se produzan máis roubos como os das últimas semanas”, conluye.