Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Caldas prevé comenzar las obras de la depuradora de Carracedo antes de que finalice el año

El proyecto salió a licitación por un valor de 300.000 euros y todavía se puede participar en el concurso

Redacción
11/11/2025 17:38
El alcalde, Jacobo Pérez, asegura que ya se está avanzando en los presupuestos de 2026
El alcalde caldense, Jacobo Pérez
Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas de Reis prevé iniciar las obras para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de O Fieitoso, en la parroquia de Carracedo, antes de que concluya el año. Así lo confirmó este martes el alcalde, Jacobo Pérez, recordando que esta es una de las actuaciones más ambiciosas que el gobierno municipal contempla para continuar avanzando “en garantir servizos básicos de calidade para toda a veciñanza, poñendo especialmente o foco no rural”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de licitación. En concreto, permanece abierto el plazo para la presentación de ofertas por parte de aquellas empresas que puedan estar interesadas en asumir estos trabajos. El periodo para participar en el concurso, previo a la adjudicación definitiva, finalizará el próximo martes 18 de noviembre. El proyecto salió a licitación una vez obtenidos los permisos correspondientes.

En cuanto al plazo de ejecución de la futura EDAR, será de tres meses, por lo que, salvo imprevistos, la depuradora podrá entrar en funcionamiento en el segundo trimestre del próximo año. El presupuesto ronda los 300.000 euros y hay que recordar que esta actuación se llevará a cabo con fondos propios, provenientes del remanente de tesorería correspondiente al ejercicio del 2024.

“Desde o primeiro momento nos marcamos o obxectivo de garantir obras de gran calado, enfocadas sobre todo a mellorar infraestructuras, servizos básicos e calidade de vida para todas as veciñas e veciños de Caldas de Reis”, explica Pérez.

En el caso de la EDAR, el Concello prevé que la infraestructura dé servicio a cerca de medio millar de habitantes en los lugares de Cortiñas, O Feitoso, O Gorgullón y Casalderrique.

Te puede interesar

El presidente, David Castro, durante su intervención

La Mancomunidade acude a una edición de Fairway centrada en el fenómeno de la turistificación
Redacción
Exterior del recinto deportivo

El pabellón municipal de Caldas contará próximamente con una sala polivalente y nuevos vestuarios
Redacción
La joven con su medalla

Luisa Queiruga consigue el bronce para el Patinaxe Ribeira en la II Fase Regional
María Caldas
Parte de las plantas intervenidas por los agentes

Detienen a dos cambadeses y a un vilagarciano en un golpe contra una red de cannabis
b. y. o salnés