Caldas prevé comenzar las obras de la depuradora de Carracedo antes de que finalice el año

El alcalde caldense, Jacobo Pérez Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas de Reis prevé iniciar las obras para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de O Fieitoso, en la parroquia de Carracedo, antes de que concluya el año. Así lo confirmó este martes el alcalde, Jacobo Pérez, recordando que esta es una de las actuaciones más ambiciosas que el gobierno municipal contempla para continuar avanzando “en garantir servizos básicos de calidade para toda a veciñanza, poñendo especialmente o foco no rural”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de licitación. En concreto, permanece abierto el plazo para la presentación de ofertas por parte de aquellas empresas que puedan estar interesadas en asumir estos trabajos. El periodo para participar en el concurso, previo a la adjudicación definitiva, finalizará el próximo martes 18 de noviembre. El proyecto salió a licitación una vez obtenidos los permisos correspondientes.

En cuanto al plazo de ejecución de la futura EDAR, será de tres meses, por lo que, salvo imprevistos, la depuradora podrá entrar en funcionamiento en el segundo trimestre del próximo año. El presupuesto ronda los 300.000 euros y hay que recordar que esta actuación se llevará a cabo con fondos propios, provenientes del remanente de tesorería correspondiente al ejercicio del 2024.

“Desde o primeiro momento nos marcamos o obxectivo de garantir obras de gran calado, enfocadas sobre todo a mellorar infraestructuras, servizos básicos e calidade de vida para todas as veciñas e veciños de Caldas de Reis”, explica Pérez.

En el caso de la EDAR, el Concello prevé que la infraestructura dé servicio a cerca de medio millar de habitantes en los lugares de Cortiñas, O Feitoso, O Gorgullón y Casalderrique.