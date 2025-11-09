Impulso a la seguridad vial en la carretera de Piñeiro a Arcos, en Cuntis

El presidente provincial recorrió un tramo del vial recientemente arreglado Deputacion Pontevedra

El presidente de la Diputación, Luis López, constató en Cuntis el fin de las obras de mejora de la seguridad vial en la EP-8404 entre Piñeiro y Arcos y en las que la entidad provincial invirtió 462.000 euros. El mandatario popular recorrió un tramo de los 3,4 kilómetros en los que se hicieron mejoras referentes a la reposición del firme y a la mejora de distintos elementos de seguridad.

López declaró que “a mellora da rede viaria provincial, formada por máis de 1.600 quilómetros, é un dos piares da nosa acción de goberno. De feito vimos de aprobar inicialmente os orzamentos do ano 2026, que inclúe un reforzo do Servizo de Infraestruturas de máis do 50%, o que eleva a partida ata case 40 millóns para manter as estradas”.